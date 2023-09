NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Settembre 2023

Grande Fratello

Ecco chi sono i nominati del Grande Fratello

Sono trascorsi soltanto pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello, ma già tante sono le emozioni alle quali stiamo assistendo. Il pubblico infatti sta già seguendo appassionatamente il percorso dei concorrenti, che poco a poco si stanno facendo conoscere e apprezzare. Stasera nel mentre, nel corso della seconda puntata del reality show, a varcare la porta rossa sono stati altri 6 inquilini, che vanno a chiudere, almeno per il momento, il cast di quest’anno. Nel corso della diretta, come al solito, non sono mancate anche le nomination, che sono state divise in due blocchi diversi. I primi a votare sono stati i tuguriati, che hanno dovuto nominarsi a vicenda. Ecco dunque quello che è accaduto:

Vittorio ha nominato Samira

ha nominato Samira ha nominato Vittorio

ha nominato Giuseppe ha nominato Vittorio

ha nominato Anita ha nominato Lorenzo

ha nominato Lorenzo ha nominato Anita

A seguire è stata la volta del resto della casa fare le proprie nomination. I concorrenti del Grande Fratello, a esclusione dei nuovi ingressi, che almeno per il momento saranno immuni, hanno così votato:

Beatrice ha nominato Rosy

ha nominato Paolo ha nominato Giselda

ha nominato Grecia ha nominato Rosy

ha nominato Massimiliano ha nominato Beatrice

ha nominato Letizia ha nominato Grecia

ha nominato Alex ha nominato Giselda

ha nominato Angelica ha nominato Grecia

ha nominato Marco ha nominato Grecia

ha nominato Rosy ha nominato Grecia

ha nominato Giselda ha nominato Grecia

Ma chi sono dunque i nominati della puntata del 15 settembre del Grande Fratello? A finire al televoto sono stati Vittorio, Grecia, Giselda e Rosy.