Alfonso Signorini e la battuta su Gianmaria

Sul web in questi giorni è spuntato fuori un video che riguarda Gianmaria Antinolfi, QUI LA NOTIZIA IN QUESTIONE. Ad Alfonso Signorini non sembra essere sfuggito e, in puntata, ha fatto riferimento a quel momento con una battuta, lasciando di stucco il partenopeo.

Il filmato, che sembra essere diventato viralissimo, ha fatto divertire alcuni ma indignare altri. Nella breve clip a cui facciamo riferimento, che ha addirittura spopolato su TikTok, il gieffino era intento a portarsi una mano sul didietro dentro ai pantaloni, per poi spostarla sul volto. Ieri Alfonso Signorini ha riportato alla luce il tutto, senza mostrare le immagini ovviamente, ma cogliendo piuttosto di sorpresa Gianmaria Antinolfi:

“Si gratta un po’ troppo spesso e non dirò dove, caro Gianmaria! Ma certe grattarole che ti fai…lasciamo stare”.

Antinolfi non ha trattenuto la risata, cercando di capire a cosa si riferisse il conduttore, mentre Sophie Codegoni ha fatto una faccia stupita, quasi sconvolta. Chiamato in confessionale poco dopo, Alfonso Signorini ha continuato a punzecchiare Gianmaria Antinolfi: “Ti sei lavato le mani?”. Se il ragazzo è sembrato un un po’ imbarazzato, ma ha cercato di smorzare il tutto con un sorriso, il conduttore, invece, è parso molto divertito. (VIDEO CLICCANDO QUI)

Messa da parte questa faccenda, per Gianmaria Antinolfi quella di ieri è stata una puntata molto intensa e non solo per il salvataggio dal televoto. Il concorrente del Grande Fratello Vip con l’aiuto di Alfonso Signorini ha avuto modo di confrontarsi con alcuni dei suoi compagni, che non gli hanno di certo risparmiato critiche. Su tutti Soleil Sorge, con la quale ha a lungo battibeccato e non è mancata anche qualche stoccata da parte di Sophie Codegoni.

Tra gli altri momenti che hanno riguardato Gianmaria anche la sorpresa di sua sorella Alberta. Dopo tanta gioia, però, per lui non sembra esserci pace. Alfonso Signorini, infatti, gli ha comunicato che si ritrova nuovamente in nomination con Carmen Russo e Soleil Sorge!

