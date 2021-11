Il video di Gianmaria Antinolfi al GF Vip

In queste ultime ore un video che vede al centro Gianmaria Antinolfi sta facendo il giro del web e sta suscitando l’ilarità e, in parte, anche un po’ di sorpresa in qualche modo. Molti, infatti, non si sarebbero mai aspettati un gesto del genere. Atto che, quasi sicuramente, potrebbe finire anche a Striscia la Notizia nella rubrica dei “Nuovi Mostri“. Ma cos’è successo? Ebbene, su TikTok è apparso un filmato in cui il gieffino porta una mano al didietro, sotto i pantaloni mentre sta pulendo per terra con la scopa.

A un certo punto, poi, estrae la mano e la telecamera lo inquadra proprio mentre, sotto gli occhi di tutti, si porta le dita al volto. Ad ogni modo, tutti i gesti che seguono potete guardarli accedendo alle immagini cliccando QUI. I commenti sono i più disparati. C’è chi ride a crepapelle e mette tantissime emoticon di faccine con le lacrime agli occhi per il divertimento. Altri, invece, sono rimasti più sconvolti, ma mantengono sempre una certa ironia aggiungendo, per esempio: “Se non ti lecchi le dita godi solo a metà“.

Alcuni, inoltre, si chiedono se Gianmaria Antinolfi si fosse dimenticato che la Casa del Grande Fratello Vip è la più spiata d’Italia e quindi piena di telecamere. La maggior parte degli utenti, ad ogni modo, l’ha buttata sul ridere e lo ha visto come un momento, magari poco raffinato, ma decisamente divertente. Vedremo cosa dirà il concorrente una volta che uscirà dal reality e verrà informato di questo filmato. Sicuramente anche lui si farà una bella risata.

