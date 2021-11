1 GF Vip: Miriana Trevisan ha il biglietto di ritorno

Il Grande Fratello Vip non smette mai di sorprenderci! Nella serata di ieri abbiamo scoperto le sorti del televoto, che vedeva in nomination Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan. Proprio quest’ultima ha avuto la peggio ed è stata eliminata. Ma c’è un ma! A poterla ancora riportare in gioco l’ormai famosissimo biglietto di ritorno che ogni concorrente deve portare con sé una volta uscito dalla Casa più spiata d’Italia.

Miriana Trevisan a inizio programma ha scelto il bussolotto numero 11 (uno dei suoi numeri come ha confidato) che, fino a ieri, ha tenuto con sé. Dopo la scelta dei telespettatori la showgirl ha salutato i suoi compagni e ha raggiunto Alfonso Signorini in studio. Ed è proprio qui che la gieffina ha scoperto che, nonostante la decisione del pubblico, poteva tornare in Casa grazie al ripescaggio.

Aperto il bigliettino Miriana Trevisan ha scoperto di avere una seconda chance. Sconvolta e senza parole l’ex volto di Non è la Rai ha esultato per questa grande opportunità: “Beh l’11 è uno dei miei numeri. Vi devo dire una cosa. Io sono un po’ una strega. Ho sognato e l’ho detto agli altri, di uscire fuori e ritrovarmi a Casa mia. Poi mi sono svegliata. E oggi ho detto ‘tanto ho il biglietto di ritorno'”.

Miriana, hai il biglietto di ritorno… RIENTRI NELLA CASA! 🎉 #GFVIP pic.twitter.com/kRzUCWvSqp — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 20, 2021

Insomma Miriana Trevisan ci aveva visto lungo! Nicola Pisu lì in studio ha applaudito ma senza grande entusiasmo, dato che le cose tra lui e la gieffina non sembrano andare come sperava. Senza indugiare troppo Alfonso Signorini ha invitato Miriana a fare ritorno in Casa. I vipponi sono stati freezati e lei ha fatto il suo ingresso trionfale con tanto di balletto. Tutti, nessuno escluso, sono sembrati molto felici di rivederla e hanno festeggiato insieme a lei. Ecco le reazioni!

Così Miriana Trevisan ha fatto il suo rientro nella Casa del GF Vip grazie al biglietto di ritorno. Quello destinato alle donne, dunque, l’ha pescato lei. Resta da capire a chi apparterrà quello degli uomini.

Quanto successo ieri a Miriana Trevisan, però, non è la prima volta che accade. Già nelle passate edizioni, infatti, Lorenzo Flaherty al GF Vip 2 (rientrato in gioco dopo un mese) aveva il pezzo di carta fortunato. A seguire stessa sorte per Maurizio Battista al GF Vip 3, il quale però ha preferito tornare dalla sua famiglia dopo 3 settimane. Inutilizzato invece quello di Pierpaolo Pretelli al GF Vip 5, dato che è arrivato fino alla finale, classificandosi al secondo posto. Ha scoperto di avere il biglietto a pochi giorni dalla finale. La fortuna stavolta ha baciato Miriana Trevisan!