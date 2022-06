Il battesimo die figli di Alice Campello e Morata

In questi ultimi giorni Alice Campello e Alvaro Morata hanno battezzato i loro bambini. Stiamo parlando di Leonardo, Alessandro ed Edoardo. La coppia ha preferito aspettare che crescessero un po’ prima di compiere questo gesto e finalmente è arrivato il giorno. Su Instagram, infatti, sono state postate delle foto dalla coppia. Li possiamo vedere mentre escono dalla chiesa tutti sorridenti oppure nel corso della cerimonia. La madre e i piccoli sono vestiti totalmente di bianco, mentre il calciatore ha un completo blu.

Nella descrizione del post ha scritto: “Battesimo Ale, Leo, Edo. Nella stessa chiesa, 5 anni fa, ci siamo sposati“. Questo evento arriva pochissimo tempo dopo i festeggiamenti per i cinque anni di matrimonio. Era il giugno 2017, infatti, quando i due hanno deciso di convolare a nozze davanti a oltre 400 invitati. Si trovavano, infatti, a Venezia al JW Marriott Venice Resort & Spa, come dice anche il sito FanPage. Prima ha fatto il suo ingresso la sposa vestita di bianco con Edoardo. Poi il calciatore della Juventus con i gemelli Leonardo e Alessandro.

Inseguito hanno letto le loro lettere cariche d’amore l’uno all’altra. Tra le tante dichiarazioni fatte, Alvaro Morata ha affermato: “Per me vali più di tutti i trofei e dei soldi del mondo“. Dopo il rinnovo della promesse, quindi, Alice Campello ha cambiato abito e ha dato il via al party all’interno del quale gli invitati si sono scatenati al ritmo di musica. Tra le persone famose presenti alla cerimonia possiamo citare, per esempio, l’amica Chiara Biasi, ma anche Anamoya Calzado e i neosposi Beatrice Valli e Marco Fantini. Non solo, anche l’attrice Michela Quattrociocche e i calciatori Matthijs de Ligt e Nicolò Fagioli.

