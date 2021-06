1 Tutto su Alvaro Morata

È uno degli attaccanti più amati del panorama calcistico. Con umiltà e talento indiscusso, Alvaro Morata ha conquistato proprio tutti.

Il calciatore però ha attirato l’attenzione del pubblico non solo per la classe sul terreno di gioco, ma anche per la sua bellezza, che fa di lui uno dei sex symbol dello sport.

In questa gallery vi raccontiamo news e curiosità su Morata, partendo proprio dalla biografia e non mancheranno foto sexy…

Biografia

Alvaro Morata

Nato il 23 ottobre 1992 a Madrid, l’età di Alvaro Morata (nome completo Álvaro Borja Morata Martín) oggi è di 28 anni.

I suoi genitori sono papà Alfonso e mamma Susana (che spesso mostra in foto) e da fin da bambino ha nutrito un amore smisurato per il calcio.

Non tutti sanno ma Alvaro ha una sorella di nome Marta. Anche lei ha conquistato il pubblico del web, affascinato dalla sua bellezza.