Dopo le scelte finali, cosa è successo alle coppie di Matrimonio a prima vista? Nella puntata speciale, la nona, scopriamo grazie alle anticipazioni com’è andata la vita per i protagonisti di Matrimonio a prima vista 13 e se tutti hanno confermato le scelte finali. Avremo dei colpi di scena.

Le anticipazioni della nona puntata di Matrimonio a prima vista 13

Nell’ottava puntata di Matrimonio a prima vista abbiamo visto le scelte delle tre coppie che hanno partecipato a questo esperimento sociale. E, a sorpresa, tutte e tre le coppie hanno scelto di rimanere sposate. Questa risposta ha sorpreso un po’ il pubblico, perché almeno una coppia (Pietro e Chiara) pensavamo che non continuasse, visti i problemi che si erano creati.

E poi? Cosa è successo alcuni mesi dopo queste scelte? Grazie alle anticipazioni della nona puntata di Matrimonio a prima vista 13 vi possiamo raccontare com’è andata a finire. Partiamo da Anthony e Asia che, molto felici, avevano scelto di restare sposati. E a distanza di alcuni mesi questa scelta è confermata. Oggi Anthony e Asia stanno ancora insieme e più innamorati che mai. Infatti loro racconteranno che le cose procedono a meraviglia e la vicinanza aiuta tanto. Ancora non vivono nella stessa casa, ma fanno un po’ da lui e un po’ da lei. Comunque tutte le notti dormono insieme. Ma non solo, fanno già progetti per il futuro, pensando anche di mettere su famiglia tra un paio di anni.

Passiamo adesso a Erik e Valentina. Anche loro hanno scelto di restare sposati, ma comunque sapendo che avrebbero dovuto affrontare la lontananza di moltissimi chilometri. I due, quindi, racconteranno che hanno avuto a un certo punto un periodo di profonda crisi in cui c’erano litigi e grandi problemi, infatti si erano lasciati e sono rimasti senza parlarsi per circa un mese e mezzo. Prendendosi del tempo per loro, hanno sentito la grande mancanza che provavano l’uno per l’altra. Si sono quindi riavvicinati e piano piano hanno iniziato a capirsi e fare di tutto per stare insieme perché il sentimento era troppo forte. Oggi Erik e Valentina stanno ancora insieme.

Concludiamo le anticipazioni della nona puntata di Matrimonio a prima vista 13 parlando di Pietro e Chiara che avevano scelto di restare sposati, ma con molti dubbi. E questi dubbi sono tutti venuti fuori subito dopo. I due, infatti, avranno una discussione di fronte agli esperti, i quali avranno anche molto da ridire sul comportamento di lei. In pratica alcune scelte lavorative di Pietro hanno portato Chiara a chiudere il rapporto accusando lui di non essere pronto per una relazione stabile e di essere anche infantile. Come detto, questo darà avvio un acceso confronto in cui Pietro racconterà una verità ben diversa con pretese dell’ex moglie. Comunque oggi Pietro e Chiara non stanno più insieme e lei sta frequentando un’altra persona.

Quando va in onda la nona puntata

Rivelate le anticipazioni, vediamo adesso quando va in onda la nona ed ultima puntata di Matrimonio a prima vista 13. L’appuntamento è per mercoledì 13 novembre alle ore 21.30 su Real Time.

La puntata può essere vista in anteprima in streaming sul sito di Discovery Plus sottoscrivendo un abbonamento con la piattaforma. Inoltre sarà disponibile in maniera gratuita a partire dal giorno successivo alla messa in onda in chiaro.