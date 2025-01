Sono tornati insieme Alvaro Morata e Alice Campello? È arrivato il rumor sull’ex coppia nelle scorse ore e un like di lei ha seminato il panico sui social network.

Alice Campello e Alvaro Morata sono tornati insieme?

Tra i tanti gossip affrontati in questi mesi ne abbiamo uno in particolare che ha colpito l’opinione pubblica e riguarda Alvaro Morata e Alice Campello. Stando ad alcune indiscrezioni i due sarebbero tornati insieme e oggi pare siano nuovamente una coppia. A dare notizia di questo è Alessandro Rosica, che ha lanciato questo scoop bomba in esclusiva: “Vi assicuro che sono tornati ufficialmente insieme, quindi presto li rivedremo paparazzati“, ha fatto sapere.

Secondo quanto ha raccontato infatti si sarebbe recato personalmente per appurare i fatti prima di darne notizia del ritorno di fiamma tra Alvaro Morata e Alice Campello: “Sono arrivato fino in Spagna per vederci chiaro. Vivono di nuovo insieme e sono più innamorati che mai”. Ma non solo.

A dare ulteriore speranza agli ammiratori della coppia è stato il like che Alice Campello ha lasciato sul profilo dell’esperto di gossip che ha riportato queste parole.

Il gossip lanciato da Rosica e il like di Alice Campello, ex moglie di Alvaro Morata

Quindi lei e Alvaro Morata sono davvero tornati insieme? Al momento resta un alone di mistero, anche se presto potrebbero essere loro a rivelare la realtà dei fatti.

Cosa è successo tra Morata e Alice

La scorsa estate, come un fulmine a ciel sereno, con dei comunicati, Alice Campello e Alvaro Morata hanno annunciato la rottura e dunque la fine del loro matrimonio. L’influencer è spesso intervenuta in difesa del suo ex, precisando non ci sarebbe stato alcun tradimento da parte di nessuno dei due.

La giornalista spagnola Isabel Rubago, così come altri media locali, avevano dato versioni contrastanti. “Alvaro Morata era devastato. Sono innamorati e continuano a rispettarsi, ma è un momento delicato”, aveva fatto sapere la reporter.

Poi tra i tanti rumor anche le voci di un ritorno di fiamma, dopo che Alvaro Morata e Alice Campello si sono mostrati insieme e le foto sono finite su alcuni settimanali. In quel caso l’influencer aveva spiegato che il loro obiettivo nn era quello di tornare insieme, piuttosto quello di stare bene. Lui, nonostante tutto, è e sarà sempre la sua famiglia.

Adesso nuovamente le voci di un riavvicinamento tra Alvaro Morata e Alice Campello. Quel like sembra lasciare ben sperare, ma attendiamo ufficialità.