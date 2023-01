NEWS

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2023

Le parole di Alice Campello a Verissimo

La nascita di Bella ha regalato grande gioia ad Alice Campello e Alvaro Morata. Purtroppo, però, poco dopo il parto l’influencer ha avuto una terribile e improvvisa emorragia. Ad annunciare le complicazioni era stato proprio il calciatore spagnolo sui social, spiegando però che sua moglie era finalmente in ripresa.

Ieri a Verissimo Alice Campello ha voluto raccontare a cuore aperto quello che è successo e con la voce rotta ha rivelato: “Sono stata 12 ore in sala operatoria, mi hanno fatto 17 trasfusioni di sangue”. Così la giovane di origini veneziane ha spiegato ancora: “Avevo appena tenuta in braccio Bella, quando ho visto il letto macchiarsi di sangue. Alvaro è sbiancato in volto. Dopo questo non ricordo più nulla. Mi sono risvegliata alle dieci di sera”. L’imprenditrice poi ha rassicurato tutti: “Ora sto meglio”.

Alice Campello in maniera molto sincera ha ammesso di aver provato davvero tanta paura durante quelle ore e si è detta preoccupata anche per suo marito e i suoi figli, Alessandro, Leonardo ed Edoardo. Nel suo lungo racconto la bionda influencer ha spiegato che in terapia intensiva a salvarla sono state le tante trasfusioni di sangue: “Ho rischiato di perdere l’utero ma per fortuna i medici sono riusciti ad applicarmi un palloncino e a bloccare l’emorragia. Se non fossero intervenuti avrei potuto rischiare la vita”.

Non è stato facile rialzarsi, ma Alice Campello ha sottolineato quanto l’amore di suo marito Alvaro e dei suoi figli, siano stati fondamentali per una graduale ripresa. Pian piano ha ammesso infatti di voler riprendere la routine di sempre, senza esagerare, come consigliato dai medici. Dopo il ricovero, infatti, ha voluto portare la figlia allo stadio per vedere Alvaro Morata giocare. Il numero 19 dell’Atlético di Madrid ha realizzato il goal, dedicato poi alla moglie e alla neo arrivata Bella.

Ad Alice Campello facciamo i nostri migliori auguri.