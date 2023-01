NEWS

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2023

Amici 22

Nella puntata odierna di Amici 22 assente il cantante NDG? Ma come mai non c’è? Svelato il motivo dietro la sua partecipazione all’appuntamento domenicale

NDG assente ad Amici 22

Nuova puntata del pomeridiano di Amici 22. Oggi tutti i cantanti e ballerini, come di consueto, si sfidano per mantenere ben saldo il loro posto nella scuola. Questo per evitare così possibili sfide immediate. Tutti però hanno notato un grande assente: NDG, scorrendo tra i banchi, non è presente.

La situazione ha provocato un po’ di preoccupazione tra i suoi fan, che si domandano come mai il cantante non abbia preso parte all’appuntamento odierno esattamente come gli altri allievi di Amici 22. Ci teniamo a precisare che non c’entra nulla il Capodanno Gate di cui tanto si è discusso. Ormai è acqua passata e dopo tutte le polemiche, si è andati avanti.

Questo ha comunque portato i telespettatori a pensare che per NDG ci sia stata una punizione. Ma così non è e tantomeno si parla di eliminazione, come ha ipotizzato qualcuno con un po’ di preoccupazione. Le teorie si sono fatte largo sui social, ma la verità è venuta a galla ben presto e nulla di quanto emerso su Twitter corrisponde alla realtà. Cosa è accaduto allora?

Il motivo dell’assenza di NDG da Amici 22 durante la puntata del 29 gennaio, infatti, è causato da una brutta e antipatica influenza. Il cantante non si sentiva tanto bene e così, di conseguenza, Lorella Cuccarini ha preferito risparmiarlo. Un qualcosa del genere si era già verificato nelle precedenti registrazioni con Gianmarco. Anche il ballerino nelle scorse settimane non lo abbiamo visto in studio per il medesimo motivo e, fortunatamente, si è già ripreso e sta molto meglio.

Stando a quanto emerso, infatti, NDG di Amici 22 pare abbia riscontrato un brutto virus influenzale, ma ci si augura che possa tornare ben presto durante la prossima puntata, che verrà registrata invece il 1 febbraio. Questo quindi il perché il cantante oggi non c’è in studio.