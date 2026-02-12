Eros Ramazzotti e Alicia Keys per la prima volta insieme dal vivo in anteprima mondiale

Il Direttore Artistico Carlo Conti ufficializza il super duetto della serata del giovedì: una versione inedita de L’aurora celebrerà le radici italiane della star americana e i quarant’anni di carriera del recordman romano. L’Ariston si prepara a vivere un momento di portata internazionale che promette di restare scolpito nella storia del Festival della Canzone Italiana. Carlo Conti ha sciolto le riserve, confermando che la serata del giovedì vedrà come protagonisti assoluti Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. Non si tratterà di una semplice ospitata, ma di una vera e propria anteprima mondiale dal vivo che unirà due continenti sotto il segno della grande musica d’autore.

Il ritorno di Eros Ramazzotti a 40 anni da Adesso Tu

Per Ramazzotti il palco di Sanremo rappresenta un cerchio che si chiude perfettamente. Proprio il 26 febbraio, infatti, l’artista romano celebrerà i quarant’anni dalla storica vittoria con il brano Adesso Tu, pezzo che lo consacrò definitivamente nel 1986. Questo ritorno eccezionale avviene in un momento di estremo fermento professionale, a ridosso del debutto del suo nuovo progetto live. Il 14 febbraio Eros darà infatti il via da Parigi al suo “Una Storia Importante World Tour”, confermandosi ancora una volta come il portabandiera della musica italiana nel mondo.

Alicia Keys e il legame profondo con le radici siciliane

Il fulcro dell’esibizione sanremese sarà la nuova interpretazione de L’aurora, una delle tracce più intime e preziose del repertorio di Eros. Alicia Keys, icona globale con ben 17 Grammy Awards in bacheca, non si è limitata a prestare la voce, ma ha prodotto attivamente il duetto infondendo alla melodia una luce del tutto inaspettata. Per la cantautrice americana questa performance assume un valore emotivo profondo e personale. Si tratta di un omaggio orgoglioso alle proprie origini italiane ereditate dai nonni siciliani, un ritorno alle radici celebrato nel tempio della musica nazionale.

Una collaborazione da record tra streaming e vendite globali

La nuova versione del brano, già inclusa nell’ultimo disco di Ramazzotti intitolato Una Storia Importante, dimostra la potenza di un dialogo artistico privo di barriere linguistiche. Da un lato troviamo una musicista eclettica, produttrice e attivista di spicco, dall’altro l’artista italiano capace di vendere oltre 80 milioni di dischi e generare 8 miliardi di ascolti globali. Il pubblico di Sanremo si prepara dunque a testimoniare una fusione vocale rara, capace di trasformare un classico della musica leggera in un evento crossover destinato a dominare le classifiche internazionali.

