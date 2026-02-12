Dopo il primo posto di sabato nei 3.000 metri, oggi Francesca Lollobrigida ha portato a casa un altro oro: la campionessa in gara alle Olimpiadi 2026 ha trionfato nei 5.000 metri femminili del pattinaggio di velocità.

Nuovo oro per la Lollobrigida alle Olimpiadi 2026

Francesca Lollobrigida continua a dominare le Olimpiadi 2026. Solo pochi giorni fa, la campionessa azzurra si è classificata al primo posto nei 3.000 metri femminili del pattinaggio di velocità, facendo conquistare un record al nostro paese. Prima d’ora infatti l’Italia non aveva mai conquistato l’oro ai Giochi invernali in questa disciplina.

Poco fa nel mentre la Lollobrigida è tornata ad emozionare tutti e ha portato a casa l’ennesimo traguardo. Oggi si è infatti tenuta la gara per i 5.000 metri femminili e ancora una volta la campionessa ci ha regalato una soddisfazione immensa.

Francesca Lollobrigida ha vinto nuovamente l’oro, chiudendo con un tempo stupefacente: 6’46″17. Per l’Italia si tratta del quarto primo posto in meno di 24 ore. Gli azzurri infatti alle Olimpiadi 2026 stanno facendo faville ed è arrivata la medaglia d’oro in slittino, sci e pattinaggio di velocità.

La classifica dei 5.000 metri femminili

Ma come si è conclusa la classifica dei 5.000 metri femminili del pattinaggio di velocità? Dietro a Francesca Lollobrigida, che è oro bis alle Olimpiadi 2026, troviamo Conijn dei Paesi Bassi, con un tempo di 6’46″28, e, sul gradino più basso del podio, Wiklund della Norvegia, che ha totalizzato un tempo di 6’46″34.

LEGGI ANCHE: “Chi esce con me?”, Sophia Kirkby cerca un appuntamento durante le Olimpiadi: si candidano in 600

Nel mentre, con gli ultimi ori conquistati, l’Italia si avvicina alla Norvegia nel medagliere. La situazione dunque nei prossimi giorni potrebbe ribaltarsi e non si escludono colpi di scena.

CREDITI FOTO: Xinhua/ ABACA / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.