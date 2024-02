Sanremo

Nicolò Figini | 6 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Questa sera è stato diramato un allarme bomba durante un evento che si è tenuto alla vigilia del Festival di Sanremo 2024.

Allarme bomba a Sanremo 2024

Proprio alla vigilia del Festival di Sanremo 2024 è stato diramato un allarme bomba che sta facendo preoccupare tutti quanti. Divere persone sono state costrette ad evacuare una villa all’interno della quale si stava svolgendo una festa di Radio 105. Gli invitati sono stati costretti a uscire e si sono ammassati per la strada in attesa di aggiornamenti.

Stando a quanto riporta Fanpage le persone hanno affermato di non sapere nulla di ciò che stava accadendo. Sul posto alcuni Big della kermesse musicale e anche Francesco Facchinetti (in compagnia di Mr Rain), il quale ha pubblicato alcune Stories su Instagram in cui spiega gli eventi:

“Siamo alla festa di 105 e c’è stato un allarme bomba. Tutti stanno uscendo ed è entrata la Polizia per controllare. Stiamo qui ad aspettare”.

Poco dopo ha aggiornato i suoi fan aggiungendo di essere dovuti andare via in quanto sembrava ci fosse un ‘qualcosa di esplosivo‘: “Siamo sul van. Eravamo 300 persone in villa e tutti si sono preoccupati. Sembra ci sia qualcosa di esplosivo e non so bene cosa“. Che cosa stia accadendo ancora non lo sappiamo e solamente le Autorità competenti potranno tenerci informati.

Per fortuna non è successo niente di grave e non ci sono stati feriti. Speriamo non si tratti di qualcosa di serio, noi vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.