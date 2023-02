Chi è Mr Rain? Età, fidanzata e Instagram

NEWS

Nome e cognome: Mattia Balardi

Nome d’arte: Mr Rain

Età: 31 anni

Data di nascita: 19 novembre 1991

Luogo di nascita: Desenza del Garda

Segno zodiacale: Scorpione

Altezza: 1 metro e 90 centimetri

Peso: 80 kg

Professione: cantante

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @mrrainofficial

Mr Rain età, altezza e biografia

Chi è, dove è nato e quanti anni ha il cantante Mr Rain? L’artista nasce a Desenzano del Garda il 19 novembre 1991. Perciò la sua età è di 31 anni. Ha un’altezza di 1 metro e 80 centimetri. Mentre il peso è di 80 kg. Il suo segno zodiacale è lo Scorpione.

Della sua famiglia non sappiamo molto, ma alla mamma ha dedicato il brano “I grandi non piangono mai” e al padre “A forma di origami“. Ora che abbiamo parlato dei genitori passiamo al perché si chiama Mr Rain. A quanto pare scrive solo nei giorni di pioggia.

Ecco come nascono le frasi dei suoi testi. Viene accompagnato da diversi mucisti, per esempio il batterista è James Jaka. Oggi vive a Milano.

Vita privata: Mr Rain ha una fidanzata?

Purtroppo non sappiamo nulla sulla vita privata di Mr Rain. Nel 2021 sembrava essere legato a una ragazza da diverso tempo.

Tuttavia non sappiamo se sia ancora la fidanzata oppure no. Il cantante si è mostrato sempre molto riservato nelle interviste e sui social. Ad oggi non ha figli.

Dove seguire Mr Rain: Instagram e social

Dov’è possibile seguire Mr Rain sui social? Possiamo trovare una pagina Facebook che conta 127mila seguaci. Nel 2013 apre anche un account Twitter con più di 5mila persone al seguito.

Su Instagram, invece, ha 345mila follower e qui possiamo vedere diverse foto che riguardano i suoi ultimi lavori e le sue nuove canzoni d’amore. Sulla piattaforma scopriamo anche eventuali feat con altri importanti artisti.

Non dimentichiamo il fatto che ha anche un sito ufficiale. I suoi video possono essere visti sul canale YouTube, mentre le canzoni si possono ascoltare su Spotify.

Carriera

La carriera di Mr Rain parte nel 2011, ovvero quando ha pubblicato il mixtape “Time 2 Eat“. In seguito partecipa alle selezioni di X Factor 7 insieme al rapper Osso. I due si ritirano poco dopo senza proseguire questo percorso.

Nel 2014 intraprende il suo primo tour e l’anno seguente pubblica il primo album intitolato “Memories“. Il disco si compone di sedici brani tra cui “Supereroe” e “I grandi non piangono mai“. Ognuna con il proprio significato e con testi che emozionano il pubblico.

A fine 2018 esce l’album “Butterfly Effect 2.0“. Mr Rain è colui che canta la canzone il cui testo recita “portami in alto come gli aeroplani“, ovvero “Fiori di Chernobyl“. Se vi state chiedendo chi scrive i suoi testi, la risposta è lui stesso. Tra le varie collaborazioni non è presenta quella con Fedez.

Sui social non mancano informazioni su un suo eventuale prossimo concerto, come per esempio quello a Carpenedolo, in provincia di Brescia. La sua ultima canzone si intitola “Supereroi” e la presenta nel 2023 al Festival di Sanremo.

Dopo aver scoperto come è diventato famoso, proseguiamo con altri dettagli sul suo cammino artistico e quanti dischi ha venduto…

X Factor 7

Come anticipato in precedenza Mr Rain ha preso parte alle selezioni della settima edizione di X Factor insieme al rapper Osso.

Tuttavia i due si sono ritirati dalla trasmissione dopo averle superate.

Canzoni e album

Nella sua ancora breve carriera Mr Rain ha rilasciato duversi album:

Memories (2015)

(2015) Butterfly Effect (2018)

(2018) Petrichor (2021)

(2021) Fragile (2022)

Quante canzoni ha scritto? Davvero molte e tra quelle che sono diventati singoli nel corso del tempo, infatti, possiamo citare:

Tutto quello che ho (2015)

(2015) Carillon (2015)

(2015) Supereroe (2016)

(2016) I grandi non piangono mai (2017)

(2017) The Way You Do (2017)

(2017) Grazie a me (2017)

Ti amo ma (2017)

(2017) Rainbow Soda (2017)

(2017) Superstite (2017)

(2017) Ipernova (2018)

(2018) Ops (2018)

(2018) La somma (2019)

(2019) Fiori di Chernobyl (2020)

(2020) 9:3 (2020)

(2020) Non c’è più musica (2021)

(2021) A forma di origami (2021)

(2021) Meteoriti (2021)

(2021) Crisalidi (2022)

(2022) Sincero (2022)

Mr Rain a Sanremo 2023

L’avventura di Mr Rain a Sanremo 2023 inizia martedì 7 febbraio 2023, ovvero il giorno in cui il pubblico ascolta per la prima volta il brano “Supereroi“. Nel video presentazione disponibile su RaiPlay ha affermato:

“Sanremo è amore. unione e speranza. Salire sul palco dell’Ariston è un sogno“.

Ma andiamo subito a conoscere tutti i Big in gara…

I Big di Sanremo 2023

Scopriamo, adesso, tutti i Big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2023 insieme a Mr Rain:

L’edizione 2023 del Festival di Sanremo vedrà come presentatore Amadeus ancora una volta. Al suo fianco Gianni Morandi per tutte e cinque gli appuntamenti.

Parlando delle co-conduttrici, invece, saliranno sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni, Chiara Francini, Paola Enogu e Francesca Fagnani.

Il percorso di Mr Rain a Sanremo 2023

Il percorso di Mr Rain al Festival di Sanremo 2023 comincia martedì 7 febbraio.

Il cantante partecipa alla kermesse con il brano “Supereroi“. Si è classificato terzo.