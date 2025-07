Una cantante famosa e un ex volto da reality sono stati sorpresi in barca a Capri: flirt in corso?

Nuovo gossip estivo! Una nota cantante italiana e un ex concorrente di reality sono stati avvistati in barca a Capri in atteggiamenti intimi. Si sarebbero conosciuti a Milano a giugno e ora sarebbero sempre più vicini.

Il gossip tra la cantante e il volto noto di reality

Durante questa estate 2025 non sembrano mancare i gossip ad accendere l’attenzione. Dopo quello lanciato da Dagospia sul conduttore TV e sul nuovo lavoro di Belen in Rai, l’attenzione si sposta su una famosa cantante.

A dare la notizia è l’influencer e esperta di gossip Deianira Marzano, attraverso una delle sue Instagram storie. Secondo quanto scritto da lei c’è del tenero tra una nota cantante italiana e un ex volto amatissimo di un reality show.

“ESCLUSIVO. Avvistati in barca a Capri: una nota cantante italiana e un ex volto di un reality molto amato si sarebbero scambiati tenerezze lontano dagli occhi indiscreti, ma non dai nostri! Lei è single da poco, lui si è appena lasciato con la sua fidanzata storica”.

Ma non solo perché Deianira ha fornito altri dettagli sulla cantante e l’ex protagonista di reality:

“Pare che si siano conosciuti a un evento privato a Milano a inizio giugno, ma solo ora le cose si stanno scaldando. E non solo per il sole. Una fonte ci ha detto: ‘Non si nascondono più. Ma non vogliono ancora uscire allo scoperto. Stanno benissimo insieme.’ Che sia la coppia bomba dell’estate 2025? Stay tuned”.

Secondo quanto trapelato, la cantante e il suo presunto flirt si sarebbero incontrati per la prima volta a Milano, durante un evento privato all’inizio di giugno. Ma solo ora si sarebbero avvicinamenti e beccati in barca a Capri piuttosto complici.

I nomi, al momento, non sono stati rivelati, ma il web è già in fermento, tra supposizioni di vario genere. Di certo, le premesse per un flirt infuocato sembrano esserci tutte. La domanda ora è una sola: usciranno allo scoperto la cantante e il volto noto in questione?