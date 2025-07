Giuseppe Candela su Dagospia ha lanciato un gossip misterioso: un noto conduttore è stato fotografato in atteggiamenti hot con una bella bionda. Le immagini, però, sono state comprate e ritirate per evitare imbarazzi. Nessun nome è emerso, ma le ipotesi sul web iniziano a farsi largo.

Il gossip sul conduttore TV

Il mondo del gossip è tornato a scaldarsi grazie a un’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia, il celebre sito web noto per rivelazioni scomode e retroscena taglienti. Il giornalista, che spesso si diverte a seminare “indovinelli” capaci di far impazzire il web, ha lasciato tutti con il fiato sospeso con uno degli scoop più misteriosi di questa calda estate. Protagonista un noto conduttore televisivo.

Queste le parole pubblicate su Dagospia: “Le foto molto hot di un noto conduttore con una bella biondina non finiranno in edicola, sono state acquistate e ritirate per evitare imbarazzi. Chi sono?“.

Una frase che ha immediatamente scatenato curiosità e supposizioni. Si parla, infatti, di un noto volto della televisione italiana, beccato in atteggiamenti particolarmente focosi con una donna bionda e molto bella. Le immagini del conduttore con il suo presunto flirt, però, non vedranno mai la luce. Questo perché pare le abbiano acquistate e fatte sparire. Secondo quanto si legge il diretto interessato o il suo entourage avrebbe deciso questo, per evitare scandali o eventuali ripercussioni pubbliche e personali.

Al momento non sono stati fatti nomi, né del conduttore né della donna coinvolta. Eppure, come sempre accade in questi casi, il web si è già scatenato con le prime ipotesi: nomi e volti noti sono finiti sotto la lente dei social, ma non è giunta nessuna conferma o smentita ufficiale. Parlare di identità sarebbe quindi prematuro e infondato.

Quello che resta, per ora, è l’enigmatico indovinello bollente lanciato da Dagospia nella giornata di oggi: chi sarà il conduttore dietro questo pettegolezzo?