Nuovo progetto lavorativo per Belen Rodriguez. La presentatrice argentina a quanto pare sbarca in Rai. Secondo quanto riportato da Dagospia, dalla penna di Giuseppe Candela, Belen sarà infatti impiegata alla conduzione di una trasmissione radiofonica. Un vero e proprio debutto per lei, che è sempre stata impegnata in TV.

Belen Rodriguez arriva in Rai

Dopo i gossip degli ultimi giorni con il riavvicinamento all’ex Antonino Spinalbese in occasione della festa di compleanno della figlia Luna Marì o il divertente botta e risposta con Valentina Persia, Belen Rodriguez torna a far parlare di sé.

Stavolta però per un progetto lavorativo che la vedrebbe direttamente coinvolta. A parlarne è Giuseppe Candela sul sito di Dagospia. Secondo quanto riportato dal giornalista sembrerebbe infatti che Belen Rodriguez sia pronta a sbarcare in Rai e più precisamente per un programma radiofonico su Rai Radio 2.

A destare sospetti è stato lo scatto postato da Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram e proprio Giuseppe Candela per Dagospia ha svelato il significato di quell’immagine così criptica. Ecco quanto è emerso dall’indiscrezione:

“CANDELA FLASH! – BELEN RODRIGUEZ SBARCA IN RAI: AVRA’ UN PROGRAMMA SU RADIO 2 – SUL SUO PROFILO INSTAGRAM È APPARSA UNA FOTO CRIPTICA DELLA SEDE DI VIA ASIAGO 10. COSA FARÀ? LO SVELA DAGOSPIA. LA SHOWGIRL ARGENTINA SI PREPARA A SBARCARE IN RAI DOVE DOVREBBE CONDURRE IN AUTUNNO, PER LA PRIMA VOLTA NELLA SUA CARRIERA, UN PROGRAMMA RADIOFONICO. IL SUO NOME FIGUREREBBE NEL PALINSESTO DI RADIO 2 DEL NUOVO DIRETTORE GIOVANNI ALIBRANDI…”, si apprende dalla fonte citata.

Quindi se tutto dovesse andare in porto, pare proprio che Belen Rodriguez la sentiremo presto debuttare con un programma radiofonico su Rai Radio 2. Non conosciamo ancora il nome della trasmissione e questo probabilmente si scoprirà solo più avanti, ma si tratta di una novità lavorativa di certo importante per lei.