Un’allieva di Amici 23 è sposata? Sul web circola la fake news: vi spieghiamo da dove è nata

Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Febbraio 2024

In queste ultime ore sul web si è diffusa una fake news secondo la quale un’allieva di Amici 23 sarebbe sposata. Ma che cosa sta succedendo davvero? Ecco qual è la verità.

La fake news sull’allieva di Amici 23

Nel corso degli anni abbiamo visto tanti allievi innamorarsi tra le mura della casetta del talent di Maria De Filippi. Tuttavia non abbiamo mai sentito parlare di un’allieva sposata e in queste ore si è diffusa un’indiscrezione. Si tratta però di una fake news che è nata in modo del tutto inaspettato sul web.

Il tutto è partito da un video in cui vediamo Kia e Lil Jolie ballare su TikTok e dal nulla i fan hanno cominciato creare una “ship” nella propria mente. La bislacca teoria è stata poi fomentata da Kia stessa, la quale ha commentato una foto che mostra la sua mano con quella che sembra una fede al dito. La cantante ha scritto: “Sono sposata“.

Ovviamente non c’è nulla di vero e per quanto ne sappiamo tra le due studentesse di Amici 23 c’è solo una grande e bella amicizia. Non sappiamo con precisione quando questo anello sia spuntato al dito della giovane artista, ma il motivo potrebbe essere totalmente slegato da questa storia.

Forse qualcuno glielo ha regalato per simboleggiare il rapporto speciale che li lega, ma potremo saperlo solamente se arriveranno dichiarazioni dalla diretta interessata. Oppure lo ha sempre avuto con sé ma non lo ha mai indossato prima. Se si guardano le prime esibizioni di Kia, infatti, notiamo che non portava alcun gioiello alle mani. Solo in un secondo momento ha cominciato a indossarne sempre di più nelle dirette e in casetta.

Ribadiamo, quindi, che la cantante non è ovviamente sposata e la fake news è nata direttamente da una sua innocente battuta. Adesso non ci resta che aspettare di scoprire quale sarà il suo destino ad Amici 23 e se riuscirà ad arrivare al Serale.