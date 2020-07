All’insegna del Bello con Fabrizio Zampetti: reinventare il passato

Il bon vivant Fabrizio Zampetti spiega a Novella 2000 come rivalutare i vecchi spazi industriali tramutandoli in ambienti raffinati e cool.

Il lusso oggi è avere tempo. E avere spazi per godersi il tempo. Il principale spazio da godersi è la casa. È questa una delle lezioni che ci ha insegnato il lockdown da Covid-19. Stare chiusi in casa per mesi è stato un sacrificio. Per molti acuito dagli spazi angusti, magari poco curati, delle quattro mura.

Ciò che ora è cambiato, soprattutto nelle grandi città, fatte di lavoro e frenesia, è il concetto di casa. Non parliamo solo di un luogo dove tornare dopo il lavoro, dormire poi uscire di nuovo, ma di un nido in cui rifugiarsi, in cui curare lo stress accumulato all’esterno.

Ecco così che la casa-loft che vi propongo questa settimana è non solo un bellissimo esempio di casa da guardare, ma diventa un sogno da realizzare, un obiettivo da raggiungere.

Siamo a Milano, Scalo Farini, una delle nuove zone meneghine destinate a diventare super cool a brevissimo.

Merito del trasferimento della sede dell’Accademia di Brera, della nascita di spazi verdi e del sapiente recupero delle aree ex industriali.

(c) Novella 2000 n. 30 – 15 Luglio 2020

Proprio dal ricercato recupero di ciò che era archeologia industriale nasce questo loft, su due livelli. I soffitti di circa sei metri hanno permesso di ritagliare altri spazi vivibili. In questo caso, a essere soppalcata è una camera da letto vetrata. Riservata con le tende chiuse, ariosa e luminosa con le tende aperte. Un effetto che richiama l’idea di una moderna camera sull’albero.

Libertà e comfort assoluti. Giardino, palestra, zona living, rendono più lussuosi gli spazi da vivere. L’arredamento vintage nel contesto metropolitano dona quel tocco chic. Distesi su queste chaise longue, difficile non pensare di essere nel proprio personale paradiso terrestre…

Novella 2000 © riproduzione riservata.