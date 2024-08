Alla Cerimonia di chiusura Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo sono stati scelti come portabandiera per l’Italia

Hanno terminato i Giochi Olimpici alla grande, Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo. I due sportivi, coppia anche nella vita, hanno avuto il privilegio di ricoprire il ruolo di portabandiera alla Cerimonia di chiusura alle Olimpiadi.

Olimpiadi, Paltrinieri e Fiamingo portabandiera alla Cerimonia

Ieri sera si è chiuso il sipario allo Stade de France, con la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo tante gare, polemiche, imprese sportive e vittorie memorabili, si torna a casa. Per l’Italia un bottino di 40 medaglie totali. Eguagliato il successo di Tokyo e superati gli ori dei passati Giochi. Un vero e proprio trionfo per l’Italia, che ha avuto come porta bandiera, Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo.

I due campioni olimpici, per chi non lo sapesse, sono fidanzati nella vita e sono una coppia davvero molto affiatata e amata dal pubblico. Entrambi sono stati grandi protagonisti delle Olimpiadi. Paltrinieri con il bronzo negli 800 metri stile libero e l’argento nei 1500. La Fiamingo invece ha conquistato la medaglia d’oro con le sue compagne Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio nella prova a squadre di spada.

Un altro bel momento dunque da vivere insieme per Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo. I due sono arrivati insieme allo Stade de France, stretti in un abbraccio e mano nella mano. Immagine questa che è diventata virale sul web.

Il futuro del nuotatore

Per Gregorio Paltrinieri peraltro potrebbe non essere finita qui! Questo perché durante la conferenza a Casa Italia, Giovanni Malagò ha parlato proprio del campione di nuoto. Il suo piano è quello di rendere il nuotatore l’erede di Gianmarco Tamberi alle prossime Olimpiadi:

“Paltrinieri diventa l’italiano più medagliato di sempre alle Olimpiadi: la scelta di averlo come portabandiera è doverosa per ciò che ha fatto, sta facendo e che sono convinto che farà. Ha tutti i presupposti per poter fare il portabandiera a Los Angeles 2028”.

Diciamo che Malagò al momento ha provato a gettare l’amo, dato il prezioso contributo dato da Paltrinieri durante queste Olimpiadi. Oggi come oggi, però, il futuro dello sportivo è incerto. O meglio, lui ha preferito non sbilanciarsi e dichiarato di aver bisogno di dedicarsi un po’ a sé stesso per “diversi mesi”:

“Ora ho bisogno di rifiatare. Non me la sento di prendere una decisione sul mio futuro in questi giorni dal momento che non sarei lucido. Ho bisogno di una pausa di diversi mesi gli ultimi tre anni sono stati troppo pesanti”. Solo dopo un po’ di meritato relax scopriremo cosa deciderà di fare Gregorio Paltrinieri, se puntare solo alla piscina o in acque libere. Qualcuno però non esclude il possibile ritiro. Staremo a vedere, tutto è ancora aperto.