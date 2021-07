1 Minacce social contro la moglie di Morata

Alvaro Morata ieri ci ha fatto vivere qualche brivido realizzando il goal del pareggio durante Italia-Spagna, poi l’errore dal dischetto grazie alla parata di Gigio Donnarumma e la realizzazione di Jorginho che ci ha consegnato il passaggio in Finale a Euro 2020. Fino a quel momento Alvaro, partito dalla panchina, aveva disputato una gara strepitosa, dando qualche problema alla difesa italiana. Nemmeno il problema all’adduttore l’ha fermato e ha voluto comunque esserci in un momento così decisivo per la sua squadra. Ma c’è un episodio davvero spiacevole che ultimamente ha dato non pochi pensieri al calciatore.

Oramai da giorni va avanti questa storia, nonostante Alvaro Morata abbia denunciato pubblicamente il fatto nel corso di un’intervista ai media spagnoli. Il numero 9 delle Furie Rosse e della Juventus ha spiegato infatti di comprendere le critiche dei tifosi per il suo rendimento, ma di non accettare le minacce di morte e insulti nei confronti della sua famiglia, di sua moglie e dei suoi tre bambini:

“Se non faccio gol i tifosi si arrabbiano perché sto facendo male il mio lavoro, e lo capisco. Quello che però non accetto sono le minacce di morte ai miei figli, gli insulti alla mi famiglia; i tifosi dovrebbero mettersi nei panni di chi subisce queste pressioni prima di esercitarle”

Ha detto in quella circostanza Alvaro Morata, molto dispiaciuto. A quanto pare nonostante ciò ieri alcuni leoni da tastiera non hanno gradito il goal che ha portato Italia-Spagna sull’1-1 dopo il vantaggio di Federico Chiesa. Sul profilo Instagram di Alice Campello, moglie dell’attaccante madrileno, qualcuno tra commenti e messaggi in Direct ci è andato davvero giù pesante. L’influencer è stata minacciata e insultata, così come i tre figli della coppia, come mostrano questi screen.

I commenti contro la famiglia di Alvaro Morata

Duri attacchi contro la famiglia Morata

Come potete ben vedere Alice Campello, moglie di Morata, alcuni di questi commenti li ha condivisi tra le storie di Instagram, per poi sfogarsi…