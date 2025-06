Poche ore prima della morte di Alvaro Vitali, l’ex moglie Stefania Corona, ospite in TV, aveva parlato del loro difficile rapporto. L’attore aveva firmato le dimissioni dall’ospedale contro il parere medico ed era in giro per Roma. In una lettera struggente pubblicata su Di Più, le aveva chiesto di riprovarci, ma senza ricevere risposta. Lei a La Volta Buona è stata chiara: “Non lo amo più”.

Le parole dell’ex moglie di Alvaro Vitali

L’Italia saluta con dolore Alvaro Vitali, celebre attore noto al grande pubblico per il ruolo iconico di “Pierino”, scomparso poche ore dopo un acceso confronto mediatico con l’ex moglie Stefania Corona. Una vicenda che si è consumata sotto i riflettori, tra parole amare, rivelazioni intime e una lettera struggente.

Solo poche ore prima della sua morte, Stefania Corona – da tempo separata di fatto da Alvaro Vitali – era ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona. In diretta TV ha parlato delle condizioni critiche dell’attore, ricoverato da due settimane per una broncopolmonite recidiva.

Quel giorno stesso, Alvaro Vitali aveva deciso di firmare le dimissioni contro il parere dei medici. Stefania ha raccontato con tono critico: “Non può rientrare a casa, non ha le chiavi. Io oggi sono qui da te. Ha detto che un collega lo verrà a prendere e starà in giro per Roma con 40 gradi”.

La Balivo non ha colpe, né nello specifico la moglie. Nessuno poteva immaginare…



Ma questo è andato in onda oggi, nemmeno sei ore fa. E sinceramente mette malinconia.



Pensare che un attore si congedi pubblicamente così dalla vita rende tutti tristi.



Epilogo beffardo pic.twitter.com/PnNiXnAiaP — Massimo Falcioni (@falcions85) June 24, 2025

I due, nonostante la separazione, continuavano a vivere insieme. Stefania Corona, che oggi ha un’altra relazione, non ha nascosto la sua frustrazione: “Mi sta usando. È un bravo attore, ma non voglio tornare con lui”.

Poche ore prima di morire, Alvaro Vitali aveva scritto a Di Più una lunga lettera: “Sei stata la mia cura, il mio orgoglio più grande. Anche se mi hai lasciato, io ci sarei sempre per te”. In quelle righe parlava del loro legame lungo 27 anni, della delusione per l’amore finito e del dolore nel vedere l’ex moglie al fianco di un altro uomo: “Mi hai lasciato per una cotta passeggera. Non hai fatto nulla per salvare il nostro matrimonio”.

E ancora, parole dure verso Stefania Corona: “Ti sei dimostrata crudele. Ma nonostante tutto ti chiedo: possiamo riprovarci? Non buttiamo via tutto”. Una richiesta d’amore mai ascoltata, rimasta sospesa, specie dopo quanto successo poche ore dopo.

La morte di Alvaro Vitali ha colto tutti di sorpresa. E ora, quelle parole scritte a Stefania Corona pesano come un testamento e un ultimo capitolo di un amore finito tra tante incomprensioni.