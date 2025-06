Durante una gara del Continental Tour, Chris Robinson ha dovuto affrontare un imprevisto imbarazzante: i pantaloncini non hanno coperto le parti intime. Nonostante il disagio e l’accaduto decisamente hot, è riuscito a vincere la corsa e segnare il miglior tempo stagionale!

L’incidente di Chris Robinson nei 400 ostacoli

Durante la gara dei 400 metri ostacoli al Continental Tour di Ostrava, il giovane atleta americano Chris Robinson, classe 2001, ha vissuto un momento che difficilmente dimenticherà. Non tanto per il risultato – eccellente – quanto per un imprevisto decisamente imbarazzante. Momento che è diventato virale in un batter d’occhio.

Fin dai primi metri della corsa, Chris Robinson si è reso conto che qualcosa non andava: il suo pantaloncino da gara non riusciva a coprire del tutto le parti intime. Mentre correva a tutta velocità e superava gli ostacoli, infatti, si è intravisto più di qualcosa, diventando visibile in diretta TV. Un episodio decisamente scomodo, che avrebbe potuto distrarlo del tutto.

E invece, nonostante i ripetuti tentativi di sistemarsi i pantaloncini con le mani durante la gara, Chris Robinson ha mostrato grande concentrazione e determinazione. Non si è fermato, ha continuato a spingere e, con una prestazione da applausi, ha tagliato il traguardo per primo. Il cronometro si è fermato su un ottimo 48.05 secondi, il suo miglior tempo stagionale e vicino al suo record personale.

Come potete vedere qui al commento Nicola Roggero che, con professionalità, ha cercato anche lui di correre ai ripari nonostante l’accaduto!

Una delle scene più drammatiche dell'atletica mondiale commentata da Nicola Roggero, tempolinea ideale. pic.twitter.com/98v979qyrk — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) June 24, 2025

Dopo la vittoria, l’atleta si è lasciato andare a un momento di leggerezza: un sorriso e una capriola hanno chiuso una gara memorabile, anche se per motivi diversi da quelli previsti. Rimane il dubbio su cosa abbia causato il problema – forse una taglia errata o un difetto del pantaloncino – ma una cosa è certa: Chris Robinson ha saputo gestire una situazione davvero complicata con grande carattere e professionalità. Anche se c’è da dire che l’accaduto è stato davvero imbarazzante.