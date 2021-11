2 Bello ma soprattutto bravo

Non solo addominali. A cinque settimane dall’inizio di Ballando con le Stelle, Alvise Rigo non sente più di essere solo bello: “Non penso che sia quello il metro di giudizio, dai”.

In effetti, il sabato sera di Rai 1 è servito al personal trainer per farsi conoscere al grande pubblico, e dimostrare che oltre all’aspetto c’è anche altro.

Alvise, veneto di origine e figlio di sportivi, ha imparato a muoversi in pista con discreta disinvoltura. Ogni volta la sua mise da gara attira gli occhi dei giurati più maliziosi, ma la verità è che in aggiunta al piacere di vederlo esibirsi a petto nudo, c’è anche la soddisfazione di scoprirlo bravo nel ballare. E questo lo confermano gli ottimi pareri della giuria, che di coreografia in coreografia alza palette con voti sempre più alti.

Lui commenta così i suoi successi, riconoscendo a se stesso di impegnarsi come si deve ma senza trascurare di fare spettacolo: