Si alza la temperatura! L’esibizione sexy di Giuseppe Giofrè infiamma lo studio di Amici (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 27 Aprile 2024

Amici 23

Stasera ad Amici 23 la puntata si è aperta ancora una volta con l’esibizione dei giudici. A infiammare lo studio con un’esibizione davvero molto sexy è stato Giuseppe Giofrè!

Amici 23, Giuseppe Giofrè infiamma lo studio

La puntata di Amici 23 questa sera è davvero partita con il botto! E stavolta non facciamo riferimento solo alle sfide di ballo e di canto, ma qualcosa che si è verificato poco prima! Stasera la serata si è aperta infatti con l’esibizione dei giudici. Il primo a entrare in studio è stato Michele Bravi, seguito da Giuseppe Giofrè e infine Cristiano Malgioglio.

E proprio con l’ex allievo della scuola, che il palco di Amici 23 si è letteralmente infiammato. Sexy Giuseppe Giofrè è entrato in studio con indosso una giacca, con i pettorali in bella vista e dei movimenti sensuali, accompagnato dal corpo di ballo del talent show.

Irresistibile e da gran performer Giuseppe Giofrè ha tenuto gli occhi del pubblico incollati su di sé durante questo momento nel programma di Canale 5.

Il serale di #Amici23 è qui! Siamo live su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity per vivere tutte le emozioni di questa serata! 😍 pic.twitter.com/XONeKscj8C — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 27, 2024

Non è la prima volta che Giuseppe Giofrè ci delizia con queste esibizioni ad Amici 23. Il pubblico è andato letteralmente in visibilio e anche sui social la performance è stata molto commentata e seguita dai telespettatori! Non c’è davvero molto altro da aggiungere se non applausi e ammirare!