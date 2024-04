Amici 23, Sofia è l’eliminata della sesta puntata del Serale ma riceve un’importante borsa di studio!

Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Aprile 2024

Amici 23

La sesta puntata del Serale di Amici 23 ci ha rivelato chi ha lasciato la scuola. Un’altra importante eliminazione per il programma. Ma chi ha dovuto fare la valigia e dunque ritorno a casa? Scopriamo cosa è successo!

Chi è stato eliminato da Amici 23

La finale di Amici 23 è sempre più vicina e siamo già arrivati alla sesta puntata del Serale! Tante dinamiche che coinvolgono la gara e situazioni pronte ad attirare l’attenzione del pubblico. Soprattutto se si tratta di scoprire chi è l’eliminato di questa sera!

Le uscite sono sempre più complicate per la giuria del talent show di Maria De Filippi, a poco dalla finale di Amici 23. Chi ha dovuto fare ritorno a casa? Partiamo con il dirvi che anche stasera la puntata ha tre manche. Nella prima a finire a rischio eliminazione è stato Holden, seguito poi da Sofia e Martina. Dunque due cantanti e una ballerina.

Ad avere la meglio tra i tre e salvarsi per primo ad Amici 23 è stato Holden. Il cantautore ha potuto tirare un sospiro di sollievo e dunque tornare nuovamente in gioco per la gioia della sua squadra e di Rudy Zerbi. Sofia e Martina, invece, hanno avuto la peggio e si sono ritrovate al ballottaggio finale.

Solo in casetta, però, le due allieve hanno potuto scoprire il loro destino e chi, tra le due, è la concorrente eliminata da Amici 23! Tanti i rumor, ma solo durante la puntata abbiamo scoperto che a dover lasciare il programma tra Sofia e Martina è….. Sofia!

La ragazza è scoppiata in lacrime, ma poi è stata invitata a sedersi sulle gradinate. La Joffrey Ballet School ha offerto alla ballerina di Amici 23 una borsa di studio per gli USA e lavorare con artisti di fama internazionale! Insomma una consolazione niente male nonostante l’uscita.

Le squadre del Serale

Quali sono le squadre del Serale di Amici 23 attualmente? Chi sono gli allievi rimasti ancora in gara? Ecco come sono suddivisi i team tra canto e ballo.

Il cerchio si restringe e solo uno sarà il vincitore di Amici 23!