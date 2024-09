La prima a perdere le staffe nella Casa del Grande Fratello è stata Eleonora Cecere. L’ex volto di Non è la Rai ha fatto la ramanzina ai coinquilini perché hanno lasciato in giro gli oggetti dopo averli utilizzati, anziché riporli in magazzino: “È un concetto che non tollero”.

Grande Fratello, la lite di Eleonora Cecere

Sono bastati due giorni al Grande Fratello, dove il clima è parso disteso e felice, per scatenare la prima lamentela tra i gieffini con protagonista una delle tre ragazze di Non è la Rai. Nello specifico parliamo di Eleonora Cecere, che si è lasciata andare a una sfuriata.

Mentre ieri sera Shaila Gatta era intenta a chiacchierare con Lorenzo Spolverato (i due pare abbiano già instaurato un particolare feeling) si sono sentite improvvisamente le urla di Eleonora Cecere. Cosa è successo al Grande Fratello?

“Adesso basta”, si è sentito. L’ex volto di Non è la Rai è sbottata e ha fatto notare prontamente che quello che si usa, poi andrebbe rimesso al proprio posto:

“Quello di lasciare tutto in giro è un concetto che non tollero e non lo faccio nemmeno a casa mia, figuriamoci qui ragazzi! Cosa? Tutto! L’aspirapolvere la usata e la lasciate qui, questo lo prendete e lo buttate a terra. Poi magari arrivo io che sono la scema di turno e pulisco e rimetto tutto al posto giusto. Non funziona così”.

ODDIO ELEONORA LA RICCIA FARÀ SCOPPIARE LA PRIMA LITIGATA FINALMENTE #grandefratello pic.twitter.com/F88u4hYKIt — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) September 18, 2024

Eleonora Cecere ha fatto presente però che non si stava rivolgendo a una persona in particolare, ma si trattava di un discorso generale il suo. Pare infatti abbia trovato tutto fuori dal magazzino, utilizzato proprio per riporre oggetti come l’aspirapolvere e non solo. Un intervento, il suo, fatto per mettere le cose in chiaro.

Per scagionarsi da ogni accusa, Shaila Gatta si è subito messa da parte e ha detto di non saperne nulla. Di aver preso l’aspirapolvere ma averla poi passata alla sua “collega” di Non è la Rai: “L’altra, non mi ricordo come si chiama. Quindi io di sta scop nun sacc nient“.

Shaila dopo lo sclero di Eleonora: “io di questa scopa nun sacc nient” 💀 #GrandeFratello pic.twitter.com/OytNiDOfqs — Patty ミ☆ (@PattyCastiello) September 18, 2024

Vedremo se stasera nel corso della puntata del Grande Fratello se ne parlerà con Eleonora Cecere e se Alfonso Signorini sarà costretto a fare le solite raccomandazioni del caso!