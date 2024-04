Mentre Amadeus lascia la Rai per il NOVE, appare sul web il suo primissimo provino (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Aprile 2024

Amadeus

Avete mai visto Amadeus prima che diventasse famoso? Ecco il suo provino, risalente al 1983, precedente alla sua ascesa come uno dei conduttori più amati d’Italia.

Il primo provino di Amadeus per la TV

Ovviamente oggi tutti conosciamo Amadeus, il conduttore grazie al quale il Festival di Sanremo negli ultimi cinque anni ha battuto ogni tipo di record. Con gli anni si è fatto conoscere e amare dal pubblico italiano, anche grazie alla sua bravura nel presentare vari game show: L’Eredità, I Soliti Ignoti e Affari Tuoi, per citarne alcuni. Nelle ultime ore ha annunciato il suo addio alla Rai per avventurarsi in nuovi progetti, probabilmente sul canale NOVE:

“Sono entrato ogni giorno nelle case di milioni di persone, ho provato a ripagare il grande affetto e l’apprezzamento ricevuto, con il lavoro, la professionalità, il rispetto e la libertà. Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni”.

Al momento non sappiamo ancora con certezza che cosa gli riserverà il futuro, ma possiamo dare un’occhiata al suo passato. Sul web infatti ha cominciato a circolare il video del suo primissimo provino risalente al 1983.

Qui sotto possiamo vedere un giovanissimo Amadeus mentre si presenta davanti alle telecamere rivelando che il suo sogno sarebbe stato quello di fare il presentatore:

“Non lo so adesso, non è che abbia in mente un genere particolare. Il presentatore in generale, qualsiasi cosa mi piacerebbe farla. Poi bisogna vedere se sono in grado di farla”.

Successivamente vediamo Amadeus leggere anche una lettera scritta da qualcuno di cui non conosciamo l’identità: “Mi auguro tu abbia una lunga carriera come conduttore e che tu possa diventare bravo come Pippo Baudo e Mike Buongiorno“. A distanza di oltre 40 anni possiamo affermare che Amedeo Sebastiani è riuscito a confermarsi come uno dei conduttori più amati della televisione italiana.