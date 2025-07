Spunta una clamorosa indiscrezione sul ritorno in Rai di Amadeus. Fiorello (che è non solo collega ma anche amico fraterno del conduttore) potrebbe essere la chiave giusta.

Ritorno in Rai per Amadeus?

L’Espresso sul proprio sito è tornato a dire la sua sul futuro di Amadeus. Il conduttore che ha lasciato la Rai per una nuova avventura su Nove, non è riuscito a ottenere i risultati prefissati. Come cita la fonte “la prima stagione su Nove non avrebbe entusiasmato né il presentatore né i vertici di Discovery”.

Si è tanto parlato infatti degli ascolti dei programmi portati in onda da Amadeus, che non avrebbero conquistato le fasce di pubblico che l’azienda si era prefissata e non avrebbe tolto in alcun modo telespettatori alla concorrenza. Per questo varie volte si è ipotizzato un suo addio a Discovery e una nuova avventura verso un’altra rete da Mediaset (lo abbiamo visto giudice di Amici)… alla Rai.

Già Fiorello aveva fatto una battuta a riguardo durante una diretta Instagram con Amadeus, ma ora l’Espresso è tornato sulla questione facendo così il punto della situazione. Ecco quanto si apprende dal sito:

“È così che un ritorno di Amadeus in Rai non è solo una banale suggestione. L’esperienza Mediaset come giudice di ‘Amici’, programma di Maria De Filippi, è un segnale chiaro. L’ex conduttore di Radio Deejay ha voglia di grande pubblico”.

Ma non solo, perché la fonte ha anche fatto riferimento a Rosario Fiorello e alle continue battute e riferimenti sulla permanenza di Amadeus su Discovery, come si legge a seguire. Secondo quanto si legge su L’Espresso quindi lo showman avrebbe un ruolo importante in tutto questo:

“Tra i pontieri di un possibile ritorno in Rai, ci sarebbe Rosario Fiorello che, nella sua ultima creatura radiofonica, ha più volte fatto simpatici riferimenti sulla permanenza dello storico amico al Nove”.

Al momento non è chiaro cosa succederà e se, effettivamente, Amadeus tornerà clamorosamente tornare in Rai. Non sappiamo se se si tratta di semplici suggestioni come spesso accade al termine di ogni stagione televisiva oppure se c’è qualcosa di concreto all’orizzonte.