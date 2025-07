Sui social una fidanzata di Temptation Island molto discussa ha rivelato che il suo ex ha provato a contattarla recentemente, ma lei non l’avrebbe presa affatto bene.

Temptation Island, la rivelazione di una discussa fidanzata

Non solo i gossip su Uomini e Donne o il Grande Fratello. Mentre è attualmente in corso la nuova edizione di Temptation Island, Jenny Guardiano della passata stagione del reality show è tornata a far parlare di sé. La fidanzata, che aveva fatto il percorso con il suo ormai ex Tony Renda ha fatto una rivelazione nelle scorse ore.

Jenny ha fatto sapere infatti che dopo la rottura e a distanza di mesi dalla fine di Temptation Island, Tony è tornato a farsi risentire con lei. La Guardiano però non sembra averla presa granché bene e per tale ragione ha preso una decisione piuttosto netta nei suoi confronti, come da lei stessa raccontato sui social. Alla domanda di un fan che ha chiesto se ha avuto modo di sentire Tony e se sente la sua mancanza, la fidanzata di Temptation Island ha così replicato:

“Non lo sentivo da tanto, e qualche giorno fa ha provato a scrivermi. Ma l’ho bloccato. Non ho voglia di sentire altre scuse inutili. Quando una persona ti delude, più di una volta, non merita più il tuo spazio, ne il tuo tempo. E quando vivi come vuoi, diventi la cattiva, solo perché da fastidio a molti”, ha detto senza mezzi termini.

Peraltro ha anche raccontato che è già trascorso un anno dall’esperienza a Temptation Island, che ha confidato le avrebbe aperto gli occhi e che ha vissuto con spensieratezza ma anche con dolore per aver affrontato la realtà dei fatti. A seguire ha aggiunto di avere provato a conoscere un altro ragazzo, ma non è andata come sperato.