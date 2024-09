Grande successo per Stefano De Martino ad Affari Tuoi, che batte Striscia la Notizia negli ascolti. Amadeus in calo

Dati alla mano dopo il primo scontro televisivo tra Stefano De Martino con Affari Tuoi, Amadeus su NOVE ha presentato la seconda puntata di Chissà Chi è e Striscia la Notizia in compagnia di Nino Frassica e Michelle Hunziker. Scopriamo insieme chi ha vinto la gara degli ascolti televisivi ieri sera!

Stefano De Martino batte Striscia e Amadeus

La nuova stagione televisiva è ufficialmente cominciata ormai da qualche settimana. Tanti programmi stanno facendo il loro ritorno sul piccolo schermo. Da Affari Tuoi con il nuovo conduttore Stefano De Martino, al debutto di Amadeus su NOVE. Per passare al ritorno di Striscia la Notizia con la coppia formata da Nino Frassica e Michelle Hunziker e i nuovi velini Beatrice Coari e Gianluca Briganti.

Ma quanti ascolti hanno fatto le tre trasmissioni a confronto che, proprio ieri, si sono scontrate tutte per la prima volta? A fornirci tutti i dati è Davide Maggio. Ieri sera Striscia la Notizia ha raccolto davanti allo schermo la bellezza di 3.432.000 telespettatori con il 16.3% di share. Lo scorso anno il 25 settembre 2023 erano 3.847.000 con il 17.9%. Un buonissimo risultato dunque per Canale 5.

Il tg satirico si è nuovamente scontrato con Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi, che vede quest’anno all’esordio Stefano De Martino, ieri è iniziato prima intorno alle 20:18. Scelta presa a causa dello sciopero in Rai. Nonostante questo, però, ha visto attivi 4.874.000 spettatori con il 23.6% di share. Se si fa un bilancio con lo scorso anno erano 4,2 milioni e il 19.8%.

Com’è andata invece per Amadeus con Chissà Chi è, al secondo scontro televisivo con Stefano De Martino, ma al primo con Striscia la Notizia? Il game-show in onda su NOVE ha ricoperto la fascia dalle dalle 20:38 alle 21:37 e ha raccolto 753.000 spettatori con il 3.6%.

Una sfida a tre che promette dunque di far molto parlare di sé nel corso dei prossimi mesi. Vedremo come se la caveranno e se ci saranno dei ribaltamenti negli ascolti tra le tre trasmissioni, oppure se resterà tutto invariato. Per ora a trionfare è Stefano De Martino!