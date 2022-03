Con un comunicato stampa, la Rai ha annunciato che Amadeus è stato scelto come conduttore di Sanremo 2023 e 2024.

La Rai punta ancora su Amadeus

Grande gioia per Amadeus! Poco fa infatti la Rai ha annunciato che il presentatore sarà il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2023 e 2024! Dopo il successo incredibile dell’ultima edizione della kermesse musicale, che ha registrato ascolti da capogiro, i vertici della rete pubblica hanno deciso di puntare ancora una volta sul presentatore de I Soliti Ignoti, che prenderà dunque in mano le redini delle prossime due edizioni del Festival della canzone italiana.

Con un comunicato stampa rilasciato pochi minuti fa così la Rai ha annunciato che Amadeus sarà il conduttore di Sanremo 2023 e 2024. In più non sono mancate anche le sue prime dichiarazioni. Questo quanto si legge nella nota diramata:

“Sarà Amadeus il Direttore Artistico e il conduttore delle edizioni 2023 e 2024 del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Così è stato concordato questa mattina durante un incontro nel quale l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes, insieme con il Direttore del Prime Time Stefano Coletta, ha ricevuto Amadeus in un lungo e cordiale colloquio. “Sono felice e onorato della proposta dell’Amministratore Delegato Carlo Fuortes e del Direttore del Prime Time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare”, ha affermato Amadeus”.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo ad Amadeus, e attendere con ansia la prossima edizione del Festival di Sanremo, che senza dubbio non deluderà le aspettative del pubblico e della rete.

Novella 2000 © riproduzione riservata.