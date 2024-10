A seguito dei bassi ascolti su NOVE, si rumoreggia che Chissà Chi è di Amadeus potrebbe cambiare orario e trovare una nuova collocazione nel proprio palinsesto. Ecco a che ora potrebbe andare in onda, secondo le indiscrezioni.

Amadeus, Chissà chi è cambia orario?

Da qualche settimana ormai Amadeus ha fatto il suo esordio sul NOVE con il programma Chissà chi è. Al momento però non sembra aver ottenuto i risultati sperati in termini di Auditel, mentre gli ascolti di Affari Tuoi con Stefano De Martino (suo successore nemmeno a dirlo) vanno alla grande in TV e sul web.

Il programma di Amadeus, secondo quanto trapela da Libero Quotidiano, potrebbe trovare una nuova collocazione nel palinsesto televisivo del NOVE e, di conseguenza, cambiare orario. Stando alla fonte Discovery starebbe pensando di spostare Chissà chi è alle 21:00, così da cercare di evitare la troppa sovrapposizione con Affari Tuoi.

Sempre Libero Quotidiano non esclude però che in via più drastica (ma per i più coraggiosi) si potrebbe andare verso la chiusura del programma dopo la messa in onda di tutte le registrazioni.

Le indiscrezioni non sembrano mancare, anche se Discovery al momento non ha fatto trapelare malcontento o insoddisfazione per i risultato ottenuti da Chissà chi è sul NOVE. Alessandro Araimo, amministratore italiano del gruppo, come si apprende anche su Virginio.it, ha fatto sapere quanto segue:

“Continua il nostro percorso di crescita sia in prime time sia in access prime time. Anche grazie al contributo di Amadeus che sta incominciando a portare nuovo pubblico sul Nove“.

Lo stesso Amadeus, in un’intervista rilasciata a Vania Crippa, non ha fatto trapelare alcunché a riguardo. Anzi: “Se temo il flop? No. Adesso faccio un altro campionato. In un paragone calcistico è come dire: ‘Ho giocato nel Real Madrid. Ora sono in una squadra dalle grandi ambizioni che però è bassa in classifica’”.

La scommessa di Amadeus è quella di poter crescere a mano a mano e una nuova avventura come quella intrapresa non si misura in share, anche se è importante. In ogni caso ha fatto sapere di amare le sfide, dunque non si tirerà di certo indietro.

Ora come ora non ci sono indicazioni ufficiali sul possibile spostamento di orario di Chissà Chi è di Amadeus. Vedremo se ci saranno novità, al momento si tratta solo di indiscrezioni.