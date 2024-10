Sui social Amadeus per riportare dalla sua parte i telespettatori, dopo il calo degli ascolti su Nove, ha pensato bene di realizzare un tutorial!

Il tutorial di Amadeus per guardare il Nove

La discesa degli ascolti TV di Chissà chi è hanno portato Amadeus a pensare a qualcosa di efficace per poter riportare a sé quanto più pubblico possibile. Per prima cosa il conduttore ha mostrato una serie di video in cui ha dato la parola ad alcuni telespettatori che vorrebbero vedere il suo programma, ma non sanno bene su che canale andare.

Da qui l’idea di Amadeus di realizzare un tutorial su Instagram per vedere il canale Nove e, di conseguenza, Chissà chi è! Ecco le sue parole: “Ciao a tutti da Amadeus piccolo tutorial per vedere il canale Nove: basta premere il canale 9 del digitale terrestre. Se per caso non riuscite a vederlo è perché va risintonizzato. Se invece guardate la tv sui canali satellitari basta digitare sul telecomando i tasti 1, 4, 9: fate 149 e si vede Chissà chi è“.

Il tutorial di Amadeus per vedere #Chissàchiè pic.twitter.com/9NgcViTfiu — Novella2000 Archive (@disagio_tv) October 5, 2024

Questa quindi la trovata di Amadeus! Il conduttore probabilmente ha perso una parte di pubblico adulto che guardano a prescindere Rai 1 perché magari non sono a conoscenza del canale Nove. Il seguente tutorial quindi servirebbe per avvicinarsi nuovamente ai suoi telespettatori. Il presentatore spera quindi di riuscire a risolvere la questione ascolti!

Ma potrebbe esserci anche un’altra ipotesi plausibile, lanciata da Libero Quotidiano. Secondo l’indiscrezione Chissà chi è di Amadeus potrebbe spostarsi dalle 20:30 alle 21:00 nella programmazione del canale Nove, per provare a dare una svolta agli ascolti.

Intanto Amadeus come già dichiarato in un’intervista a Vania Crippa non si è detto così preoccupato e vuole andare dritto per la sua strada verso questa nuova sfida!