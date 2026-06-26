La collaborazione tra Warner Bros. Discovery e Amadeus si è conclusa con una risoluzione consensuale del contratto. Dopo due anni…

La collaborazione tra Warner Bros. Discovery e Amadeus si è conclusa con una risoluzione consensuale del contratto. Dopo due anni di attività sul canale Nove, il rapporto professionale tra le parti si chiude anticipatamente rispetto agli accordi iniziali, aprendo ora nuovi scenari per il futuro televisivo del conduttore.

Amadeus lascia Warner Bros. Discovery, il comunicato ufficiale: “Sono stati due anni intensi”

Warner Bros. Discovery e Amadeus hanno ufficializzato la conclusione consensuale del contratto che avrebbe dovuto proseguire per altre due stagioni televisive. L’intesa, avviata nel 2024, ha visto il conduttore impegnato nella realizzazione di diversi format trasmessi sul canale Nove, sia in prima serata sia nell’access prime time. L’esperienza si chiude dunque in anticipo rispetto agli accordi iniziali, segnando la fine di un percorso durato circa due anni.

Nel comunicato ufficiale, la società ha espresso parole di apprezzamento: “Warner Bros. Discovery desidera ringraziare Amadeus per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per il valore profuso da lui e dalla sua squadra nella realizzazione dei progetti insieme al gruppo Warner Bros. Discovery”.

Anche l’amministratore delegato per il Sud Europa, Alessandro Araimo, ha sottolineato la natura positiva del rapporto: “Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità”. Dal canto suo, il conduttore ha ricambiato i ringraziamenti affermando: “Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri”.