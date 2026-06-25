Botta e risposta tra Bianca Berlinguer e Liborio Cataliotti su strategie legali, silenzio di Sempio e gestione mediatica sul delitto di Garlasco.

La puntata di È sempre Cartabianca dedicata al caso del delitto di Garlasco si è trasformata in un acceso confronto tra il legale di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, e la conduttrice Berlinguer. Il dibattito, inizialmente focalizzato sugli aggiornamenti investigativi e sulle condizioni dei protagonisti coinvolti, ha rapidamente assunto toni più tesi, evidenziando ancora una volta quanto il caso continui a dividere opinione pubblica, difese legali e narrazione televisiva.

Apertura della puntata di È sempre Cartabianca e primi richiami alla moderazione

Nel corso della trasmissione È sempre Cartabianca, dedicata anche al caso legato al delitto di Garlasco, l’atmosfera iniziale appare relativamente composta. La conduttrice Bianca Berlinguer chiede aggiornamenti a Liborio Cataliotti sulle condizioni di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio. Il legale chiarisce: “Le condizioni sono statiche. Il rischio che ci ricaschi è grosso”, aggiungendo un invito generale alla prudenza: “L’appello è quello di moderare i toni, nei confronti di tutti”. In studio, la stessa Berlinguer concorda inizialmente sul rischio di degenerazione del dibattito mediatico: “Questa cosa delle tifoserie è insopportabile. Mi auguro che questo clima non continui, il rischio è che da settembre la situazione peggiorerà”. Un passaggio che sembra creare un primo terreno condiviso tra ospiti e conduzione.

È sempre Cartabianca, scontro tra Berlinguer e Cataliotti su Andrea Sempio

L’equilibrio si incrina quando il dibattito si sposta sulle esposizioni mediatiche della famiglia Sempio. Berlinguer osserva il contrasto tra silenzio giudiziario e presenza televisiva, e Cataliotti reagisce con fermezza: “Temo che questo programma stia assumendo evidentemente un taglio marcatamente colpevolista”.

La conduttrice respinge l’impostazione con decisione: “Non abbiamo mai tifato per nessuno e c’è stato sempre riconosciuto. Non accetto le sue scuse e le rimando al mittente. Abbiamo sempre cercato di raccontare le questioni di Sempio e le questioni di Stasi. Intendevo dire che più vai in televisione più ti esponi al massacro del web e delle altre trasmissioni televisive, tant’è che Stasi non c’è quasi mai andato”.

Nel confronto interviene anche Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, che allarga la prospettiva sul clima mediatico: “Io e la mia collega abbiamo dato un chiaro messaggio, per esempio non abbiamo mai commentato le parole dei familiari di Chiara Poggi. Io stesso sono stato investito da apprezzamenti riprovevoli nei miei confronti fatti da protagonisti di questa vicenda e ho perdonato perché a volte ci sono toni che si usano perché non si è sereni”. Aggiunge poi: “Nel 2007 c’è stato un linciaggio nei confronti di Alberto Stasi, fatto in maniera diversa, perché ovviamente non c’erano i mezzi di comunicazione di adesso, ma l’attenzione mediatica era universalmente colpevolista. Questa è una storia piena di dolore, iniziato il 13 agosto quando hanno ucciso Chiara Poggi”.

Strategie difensive e scontro sulla narrazione mediatica del delitto di Garlasco

La discussione si sposta infine sulle strategie processuali e sulla gestione dell’esposizione pubblica. Cataliotti difende le scelte dell’indagato Andrea Sempio e del suo entourage legale, sottolineando la legittimità del silenzio in sede giudiziaria e la correttezza delle interviste: “Non rispondere a un magistrato è una facoltà sacrosanta riconosciuta all’indagato e, nel caso di specie, suggeritagli dai difensori. Le interviste fatte da Andrea Sempio sono state all’insegna della correttezza, dell’educazione, della chiarezza e della trasparenza. Non ha avuto una parola fuori luogo quanto ad accuse ad altri. Non è mai stato pagato, così come il sottoscritto. Ha rappresentato la sua versione”.

Aggiunge inoltre una critica alla gestione editoriale del servizio televisivo: “Su suggerimento dei difensori non ha risposto alle domande dei magistrati che vertevano al 95% su argomenti tecnici debolissimi, sistematicamente sconfessati dalle nostre consulenze. Il vostro servizio ha dato uno spazio gigantesco e acritico a quelle che sarebbero state le risultanze istruttorie dell’indagine lasciando cinque parole alle altrettante consulenze da noi depositate, che non valgono meno di quella della Procura”.

Il risultato è un dibattito che evidenzia, ancora una volta, quanto il confine tra racconto mediatico e dimensione giudiziaria resti particolarmente fragile nei casi ad alta esposizione pubblica.