Grande fuga dalla Rai? Dopo Amadeus, spuntano altri grandi nomi che potrebbero lasciare

Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Aprile 2024

Amadeus

Potrebbe esserci un importante cambio in Rai dopo l’addio di Amadeus. Sembrerebbe infatti che non sia il solo che potrebbe lasciare Viale Mazzini. In ballo, secondo La Stampa, ci sarebbero altri grandi nomi!

Dopo Amadeus, chi potrebbe lasciare la Rai?

La Stampa quest’oggi ha fatto il punto della situazione dopo la decisione di Amadeus di lasciare la Rai, tirando il ballo non solo Fiorello, ma anche Francesca Fagnani e altri stimati conduttori dell’azienda.

Sembra esserci aria di grandi cambiamenti. Ieri è stato reso noto ufficialmente l’addio di Amadeus alla rete di Viale Mazzini con un video ufficiale da parte del conduttore, ma anche un comunicato di ringraziamento dell’azienda. Stamattina, invece, Fiorello ha fatto sapere di avere già un contratto e di volersi riposare dal 10 maggio in poi. Stando a quanto riportato dal quotidiano, invece, non è escluso che lo showman possa prendersi un anno sabbatico dopo la fine di Viva Rai 2.

Ma non solo, perché si parla anche di altri grandi nomi che potrebbero lasciare la Rai dopo Amadeus. Stando a quanto si apprende dalla testata giornalistica che ne ha riportato la notizia, nella lista ci sarebbe Sigfrido Ranucci. Il conduttore potrebbe fare la valigia e cercare una nuova esperienza.

Francesca Fagnani, invece, sarebbe corteggiata da Mediaset e dal canale Nove (così come per il collega Amadeus). C’è da dire però che la conduttrice di Belve ha spiegato di trovarsi bene in Rai al momento e ha scacciato via le ipotesi di un suo addio. Infine altro nome caldo sarebbe quello di Federica Sciarelli. E se così fosse si tratterebbe di un’altra grande perdita.

Quelle dette, chiaramente, sono al momento solo ed esclusivamente chiacchiericci e voci di corridoio riportati da La Stampa. Non vi è alcuna ufficialità a riguardo e, di conseguenza, prendiamo le notizie con le pinze in attesa di chiarimenti. Per ora l’unica cosa certa è che Amadeus non farà più parte della Rai. Per il resto ci sarà da attendere.