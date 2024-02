Sanremo

Vincenzo Chianese | 8 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Questa sera assisteremo alla terza puntata del Festival di Sanremo 2024, come sempre con la conduzione di Amadeus. Proprio stasera però il presentatore segna un nuovo record.

Importante record per Amadeus

Siamo entrati nel pieno del Festival di Sanremo 2024 e questa sera va in onda la terza puntata della kermesse musicale, che senza dubbio sarà ricca di emozioni. Anche stavolta alla conduzione e alla direzione artistica della manifestazione c’è Amadeus, che da ormai 5 anni di fila ricopre questi importanti ruoli. Nel mentre, nonostante manchino ancora due giorni alla conclusione del Festival, sembrerebbe che i primi dati di ascolto siano stellari e di certo questa è un’enorme soddisfazione non solo per i vertici Rai, ma anche per lo stesso presentatore, che è alla sua ultima (almeno per il momento) edizione.

Ama ha infatti spiegato di volersi concentrare a pieno su altri progetti nei prossimi mesi e di voler ricaricare le energie. Tuttavia il conduttore ha già affermato che non esclude in futuro un ritorno alla kermesse e di certo in molti sono curiosi di sapere cosa accadrà il prossimo anno.

Questa stasera intanto Amadeus segna un nuovo importante record nella storia del Festival di Sanremo. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Quella che andrà in onda stasera è la 23esima diretta di fila della kermesse condotta da Ama e mai nessuno prima di lui aveva raggiunto un tale numero di puntate consecutive.

Grandissimo orgoglio dunque per il presentatore, che in questi cinque anni ha contribuito a riportare il Festival di Sanremo al vecchio splendore, raggiungendo risultati pazzeschi. In rete intanto ci si chiede chi potrebbe prendere il posto del conduttore il prossimo anno, tuttavia al momento i vertici Rai non si sono ancora esposti e solo nei mesi a venire ne sapremo di più in merito. Nel mentre continuiamo a goderci questa bellissima edizione del Festival, in attesa della finale.