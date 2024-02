Sanremo 2024: la conferenza stampa giovedì 8 febbraio

Sanremo

Andrea Sanna | 8 Febbraio 2024

Stamattina dalla sala stampa del Teatro Ariston di Sanremo 2024 si è tenuta la conferenza stampa in vista della terza serata della kermesse canora. Segui il live blogging per non perderti nemmeno un aggiornamento!

La conferenza di Sanremo 2024 della terza serata

Oggi, 8 febbraio 2024, in sala stampa è stata presentata la terza serata del Festival di Sanremo 2024, dove si esibiranno i restanti 15 big in gara dopo i precedenti di ieri.

Chi non si esibirà avrà però il compito di presentare insieme ad Amadeus e la co-conduttrice Teresa Mannino la serata. Ma vediamo insieme ciò che è successo durante la terza giornata di conferenza stampa, alla quale Novella2000.it ha preso parte…

13.21 – Amadeus ha commentato la vicenda John Travolta: “Mi sono divertito tantissimo, pensiero personale. È diventato un meme. Travolta è stato avvertito e non è stato costretto a fare delle cose, ne era a consoscenza e l’aveva condiviso. Sapeva tutto. Nessuna sorpresa o tranello. Fiorello è il più grande showman che abbiamo ed è in grado di far fare delle cose simpatiche a persone improbabili. Magari non ha più gradito al momento. Non è un problema del Festival. Non so quanto ha preso, mi ha contattato dicendomi che era felice di partecipare e la trattativa risale a pochi mesi fa e già era avvertito cosa avrebbe fatto”.

13.18 – La co-conduttrice ha detto di avere sicuramente dei progetti TV, ma ora di volersi dedicare al teatro perché è più intimo. Show su Rai 1? Ha risposto: “Vediamo, bisogna avere idee e cosa da dire. In Rai è più complicato su cosa si può dire e cosa no, nella rete privata c’è meno censura o auto censura. Alla fine dirò quel che voglio”.

13.15 – Teresa Mannino ha dichiarato ha detto che al momento preferisce lavorare a teatro rispetto alla TV al momento, ma non per questo si sente poco valorizzata: “Non vedo l’ora di salire su quel palco. Sarò in diretta e nessuno mi può tagliare”.

13.12 – Amadeus ha detto che ha voluto che ci fosse sempre un clima sereno in generale: “Ho voluto far partire i cantanti tutti alla pari. Potenzialmente quelli che non abbiamo visto sono tutti potenziali. È importante la posizione, sì, ma lo è altrettanto il dopo. Non sapevo come sarebbe stata accolta la scelta dei cantanti di annunciare i colleghi. Ma pare sia piaciuto a tutti. Mi è venuta in mente questa idea”.

13.10 – Amadeus si è detto felice di condurre 23 serate consecutive. Si tratta di un record. Oltretutto il conduttore si è detto onorato di poter ospitare tanti amici, da colleghi ad artisti della musica e non solo: “Mi auguro che anche questa serata piaccia al pubblico”.

13.06 – L’ordine di uscita dei cantanti: Il Tre, Maninni, Bnkr44, Santi Francesi, Mr. Rain, Rose Villain, Alessandra Amoroso, Ricchi e Poveri, Angelina Mango, Diodato, Ghali, Negramaro, Fiorella Mannoia, Sangiovanni, La Sad.

12.55 – È iniziato il sorteggio in cui scopriremo chi saranno i Big di Sanremo 2024 che presenteranno i loro colleghi sul palco: Rose Villain sarà presentata da Gazzelle; i Santi Francesi saranno presentati da Clara; Diodato sarà presentato dai The Kolors; Alessandra Amoroso sarà presentata da Dargen D’Amico; i Bnkr44 saranno presentati da Fred De Palma; Fiorella Mannoia sarà presentata da Annalisa. i Negramaro saranno presentati da Emma; Ghali sarà presentato da Mahmood; i Ricchi e Poveri saranno presentati da Big Mama; Angelina Mango sarà presentata da Irama; Mr. Rain sarà presentato da Il Volo; Il Tre sarà presentato da Loredana Bertè; Sangiovanni sarà presentato da Renga e Nek; La Sad saranno presentati da Geolier; Maninni sarà presentato da Alfa.

12.50 – Amadeus ci ha tenuto a ringraziare Giorgia per com’è riuscita a intrattenere il pubblico, per poi dare il benvenuto a Teresa Mannino: “Sono felice. Non si erano mai registrati dati simili durante una seconda serata. Pensare di fare oltre il 60% per due sere di seguito è clamoroso. Sono orgoglioso di quanto andato in onda”. Un pensiero rivolto anche a Giovanni Allevi per il bel messaggio lanciato.

12.49 – Parola poi a Teresa Mannino, co-conduttrice di Sanremo 2024, che ha ringraziato Amadeus: “Qualsiasi artista lo desidera. Sul momento mi è sembrato strano, ora è molto divertente. Ho visto Lorella provare ed è stato divertente”.

12.45 – Federica Lentini, vicedirettrice del prime time, ha annunciato come si svolgerà la serata. Anche stasera si esibiranno gli altri 15 cantanti nella stessa modalità. Stasera presente Teresa Mannino: “Ci porterà intelligenza e sagacia”. Coro dell’Arena di Verona in apertura, poi Eros Ramazzotti festeggerà i 40 anni di Terra Promessa, Russell Crowe che si esibirà, Sabrina Ferilli che sarà protagonista della fiction Gloria ed Edoardo Leo, protagonista de Il clandestino. Ma anche l’incursione di Morandi. Tema importante dedicato alle morti sul lavoro. 20.40 orario di inizio della serata e conclusione intorno all’01:30.

12.42 – Anche il direttore Intrattenimento Rai Prime Time Marcello Ciannamea si è detto soddisfatto dei risultati e ha elencato i dati ottenuti da Viva Rai 2…. Viva Sanremo.

12.35 – La direttrice Marketing Roberta Lucca ha poi preso la parola per confermare gli ottimi dati ottenuti nel corso della seconda serata di ieri del Festival di Sanremo 2024. La prima serata ha totalizzato 10.441.000 di AMR e il 62,6% di share, mentre la seconda serata ha raggiunto il 10.361.000 e il 60,1%. Non è mancata poi qualche battuta a Teresa Mannino a riguardo: “Vi prendete troppo sul serio”.

12.32 – L’assessore Faraldi ha dato il benvenuto a Teresa Mannino e si è detto felice di poterla accogliere al Teatro Ariston. C’è grande soddisfazione per queste prime giornate di Festival: “Attenzione sulle canzoni, sono veramente belle e bisogna dal merito a chi le ha scelte, bella manifestazione. Ringrazio la Rai e il direttore Aristico”.

12.30 – La conferenza inizia ora con mezz’ora di ritardo rispetto all’orario annunciato.

