Chissà chi è, programma condotto da Amadeus sul Nove, interrompe prima del tempo la messa in onda, ma tornerà a gennaio in prime time

Discovery ha deciso di interrompere anticipatamente la messa in onda di Chissà chi è sul Nove, condotto da Amadeus, ma il programma tornerà a gennaio in prima serata.

Chissà chi è torna sul Nove a gennaio 2025

Il programma di Warner Bros. Discovery Chissà chi è, condotto da Amadeus e in onda sul Nove, ha affrontato una partenza complicata. Il format, che riprende le dinamiche di Soliti Ignoti precedentemente condotto dallo stesso Amadeus su Rai 1, a quanto pare non ha raggiunto le aspettative in termini di ascolti.

Di conseguenza, si è deciso di interrompere la trasmissione prima del previsto, un segnale che il pubblico non ha ancora accolto pienamente il cambiamento. La fascia oraria di access prime time torna a Cash or Trash? – Chi Offre di Più.

Il programma prevede che un concorrente abbini identità e caratteristiche di sconosciuti con l’obiettivo di vincere un montepremi. Nonostante la familiarità del format, la competizione nel palinsesto televisivo ha probabilmente giocato un ruolo cruciale nella performance modesta degli ascolti.

Nonostante ciò, Warner Bros. Discovery ha deciso di dare al programma una seconda possibilità. È stato annunciato che Chissà Chi È tornerà in onda nel gennaio 2025, questa volta in una collocazione più prestigiosa, ovvero la prima serata.

La decisione riflette la fiducia dell’emittente nel potenziale del format e soprattutto nel carisma del suo conduttore, Amadeus, figura di spicco della televisione italiana. Laura Carafoli di Warner Bros. Discovery ha dichiarato:

“Chissà chi è è uno dei format più longevi e solidi della tv mondiale e già dal suo arrivo sul nostro canale si era pensato a speciali di prima serata, scelta già intrapresa in passato con grande successo. Il nostro pubblico si aspetta di vedere Amadeus in prime time sul Nove, dopo lo straordinario successo de La Corrida. […] Amadeus sta lavorando creativamente e con passione con il gruppo Warner Bros. Discovery per questo progetto a lungo termine, che vedrà a gennaio Chissà chi è sbarcare in prima serata.”

La nuova programmazione potrebbe consentire di raggiungere un pubblico più ampio e di costruire maggiore interesse attorno al format. Sarà interessante vedere come il team di produzione sfrutterà questa pausa per eventualmente ricalibrare il programma e presentarlo in una veste più accattivante.

La prima serata di gennaio rappresenterà una sfida, ma anche un’opportunità per rilanciare Chissà chi è e consolidare la posizione di Amadeus sulla rete del Nove, che ha già dato dimostrazioni con La Corrida.