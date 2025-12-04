Stando alle ultime voci di corridoio, Amadeus presto potrebbe lasciare Discovery per fare ufficialmente ritorno in Rai. Ecco quali progetti ci sarebbero ad attenderlo.

È trascorso un anno e mezzo da quando Amadeus ha ufficialmente lasciato la Rai per approvare in Discovery. Nel corso degli ultimi mesi così il celebre presentatore ha debuttato con una serie di programmi, che tuttavia non hanno portato i risultati sperati. Nonostante di recente si sia parlato di un allungamento di The Cage, che dovrebbe andare in onda fino a maggio con più di 100 puntate aggiuntive, sembrerebbe che il presentatore stia rivedendo i suoi piani. Solo nelle ultime è infatti arrivata una notizia che ha dell’incredibile e che sta già facendo discutere.

Stando a quanto fa sapere Affari Italiani, pare che l’addio di Ama a Discovery sia sempre più vicino. Ma non solo. Per il presentatore sarebbe previsto anche un ritorno in Rai, a distanza di quasi due anni della sua uscita dalla rete pubblica. Ma quali progetti ci sarebbero ad attenderlo stavolta? Il portale risponde anche a questo.

Sempre stando a quanto riferito, pare che per Amadeus ci sia in serbo un programma musicale, dal titolo provvisorio Mirror. Ma non solo. In estate si potrebbe addirittura testare un nuovo access per Rai 1, che andrebbe a prendere il posto di Affari Tuoi, in pausa nei mesi più caldi dell’anno. In più, come se non bastasse, si potrebbe anche parlare di un ritorno al Festival di Sanremo.

Come è noto infatti Carlo Conti ha già annunciato che la prossima sarà la sua ultima edizione. Dal 2027 si dovrà dunque trovare un nuovo conduttore e direttore artistico per la kermesse musicale e non è da escludere che la scelta possa ricadere proprio su Ama.

