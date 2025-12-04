Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Il martedì 2 dicembre 2025 ha segnato l’esordio positivo di L’Altro Ispettore su Rai1, che ha debuttato con 3.184.000 spettatori e il 18% di share, imponendosi come il titolo più seguito della serata. La nuova fiction crime dimostra che il pubblico continua a premiare i racconti seriali ben costruiti, capaci di rinnovare il genere investigativo senza tradirne i codici classici.​

Su Canale 5 La Notte nel Cuore ha confermato la sua tenuta con 2.511.000 spettatori e il 16,5% di share, rimanendo a breve distanza dal nuovo ispettore di Rai1 e consolidando il proprio zoccolo duro tra gli appassionati della serialità melò. In mezzo si inserisce il calcio: Italia1 con Coppa Italia – Juventus-Udinese ha incollato davanti allo schermo 2.623.000 spettatori con il 12,8%, dimostrando come la coppa nazionale resti un appuntamento forte anche fuori dal perimetro delle grandi partite di campionato.​

Rai2 ha chiuso il ciclo di Belve con 1.390.000 spettatori e l’8,9% di share, una chiusura in linea con il profilo del programma, che conferma la capacità delle interviste di attrarre un pubblico interessato a confessioni senza filtri. Rai3 con Amore Criminale si è fermato a 776.000 spettatori (4,3%), mentre Rete4 e La7 hanno diviso l’area talk: È Sempre Cartabianca a 562.000 spettatori (4,2%) e DiMartedì a 1.278.000 spettatori con il 7,6%, quest’ultimo ancora riferimento per il dibattito politico del martedì. In coda, su Tv8 X Factor ha ottenuto 555.000 spettatori (3,6%) e sul Nove Only Fun – Comico Show 533.000 (3,1%).​

In access prime time, La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha confermato lo stato di grazia con 5.743.000 spettatori e il 26,2% di share, staccando Affari Tuoi su Rai1, che si è comunque difeso con 4.631.000 spettatori e il 21%. Prima, Cinque Minuti aveva interessato 4.349.000 spettatori (21,3%), mentre su Rai3 Un Posto al Sole ha appassionato 1.525.000 spettatori (7%) e La7 con Otto e Mezzo ha raggiunto 1.804.000 spettatori e l’8,3%. Italia1 ha preparato la serata calcistica con Coppa Italia Live (868.000 spettatori, 4,2%), mentre Nove, Tv8 e RealTime hanno occupato lo spazio con factual e intrattenimento leggero.​

Nel preserale, L’Eredità su Rai1 ha messo a segno 3.369.000 spettatori e il 23,3% per La Sfida dei 7, salendo poi a 4.752.000 spettatori e il 27,5% per il gioco principale, numeri che ne confermano il ruolo di pilastro della fascia. Su Canale 5 Avanti il Primo ha registrato 2.441.000 spettatori (18%) e Avanti un Altro 3.373.000 spettatori (20,9%), rimanendo competitivi ma distanziati rispetto al quiz di Rai1. I TGR su Rai3 hanno informato 2.362.000 spettatori (13,4%), seguiti da Blob (978.000 – 5,1%) e Nuovi Eroi (852.000 – 4,3%), mentre Rete4 con La Promessa ha raggiunto il milione e il 5,2% di share.​

Daytime e Pomeriggio

Nel daytime mattutino, Rai1 ha garantito continuità con 1mattina News (541.000 spettatori, 15,4%) e Unomattina (941.000 – 19,8%), prima della Santa Messa del viaggio apostolico, che ha raccolto 653.000 spettatori (14,2%). Canale 5 ha replicato con Prima Pagina TG5, TG5 Mattina e un Mattino Cinque stabilmente sopra il 23% tra prima e seconda parte, confermando una forte leadership sul fronte informazione + infotainment commerciale.​

A mezzogiorno, Rai1 ha proseguito con Storie Italiane e È Sempre Mezzogiorno (1.706.000 spettatori, 17,7%), mentre Forum su Canale 5 ha totalizzato 1.422.000 spettatori con il 19,5%. Nel pomeriggio, Rai1 ha schierato La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore (1.637.000 spettatori, 18,6%) e Vita in Diretta (2.294.000 spettatori, 19,4%), mentre Canale 5 ha messo in campo il pacchetto composto da Beautiful, Forbidden Fruit, Uomini e Donne (23,2% di share), La Forza di una Donna (22,5%) e Amici (16,8%), con La Forza di una Donna che, in fascia preserale extra, è arrivata a 1.991.000 spettatori e il 15,8%.​

Seconda Serata e Analisi Conclusiva

In seconda serata, Rai1 ha chiuso la giornata con Porta a Porta, mentre Canale 5 ha proposto X-Style. Rai2 ha continuato il percorso di Sanremo Giovani, Italia1 ha offerto la sfida di Liga tra Barcellona e Atletico Madrid, Rai3 ha alternato Sopravvissute e TG3 Linea Notte, e Rete4 ha proseguito con Dalla Parte degli Animali. La7, Tv8 e Nove hanno completato l’offerta con informazione e intrattenimento di nicchia.​

La fotografia del 2 dicembre racconta un prime time equilibrato, con L’Altro Ispettore al 18% che guida la serata, La Notte nel Cuore stabile al 16,5% e la Coppa Italia che intercetta oltre 2,6 milioni di tifosi al 12,8%. I talk di La7 e Rai3 presidiano l’area politica e d’inchiesta, mentre nell’access i game show continuano a fare la parte del leone, con La Ruota della Fortuna al 26,2% e Affari Tuoi al 21%. Il daytime vede un duello serrato tra Rai1 e Canale 5: la prima forte su informazione e fiction, la seconda trascinata dai brand di intrattenimento e dalle soap.​

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X