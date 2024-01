Sanremo

Vincenzo Chianese | 16 Gennaio 2024

Sanremo 2024

Ieri la stampa ha ascoltato per la prima volta le canzoni in gara a Sanremo 2024. Tuttavia non sono mancate stroncature ai Ricchi e Poveri, che hanno ottenuto un punteggio non proprio altissimo. Questa mattina così a prendere le parti del duo è stato nientemeno che Fiorello.

Fiorello in difesa dei Ricchi e Poveri

Quest’anno a partecipare al Festival di Sanremo 2024 tra i Big in gara sono nientemeno che i Ricchi e Poveri. Il celebre duo, come è noto, ha contribuito a fare la storia della musica italiana e proprio in occasione della nuova edizione della kermesse musicale presenterà il brano inedito Ma Non Tutta La Vita. Nella giornata di ieri intanto i giornalisti per la prima volta hanno ascoltato tutte le 30 canzoni che prenderanno parte al Festival e sono così arrivate anche le recensioni dei pezzi e le varie pagelle.

Tuttavia proprio i Ricchi e Poveri sono stati stroncati da gran parte della stampa, ricevendo voti molto bassi. C’è chi infatti ha etichettato la canzone come un pezzo da “balera” e chi invece lo ha definito “cringe”. Questa mattina così, nel corso della nuova diretta di Viva Rai 2, a prendere le difese del duo è stato proprio Fiorello, che ha invitato il pubblico a votare i due artisti, da anni nel cuore di noi tutti. Queste le dichiarazioni del conduttore, che in breve hanno fatto il giro della rete:

“Qualcuno ha dato 4 ai Ricchi e Poveri. Sta cosa non mi piace. A Sanremo votate i Ricchi e Poveri. Mi schiero. Ho letto diversi commenti che non mi sono piaciuti. Ci vuole rispetto verso chi ha fatto la storia della musica italiana. Noi di Viva Rai 2 ci schieriamo con i Ricchi e Poveri, lo diremo ogni giorno di votarli”.

Sul web intanto in molti stanno prendendo le parti dei Ricchi e Poveri, che senza dubbio a Sanremo sapranno come stupirci.