C’è stata una lite tra due concorrenti della Casa del GF, che si starebbero contendendo l’interesse di Amanda Lecciso.

Lite tra due uomini per Amanda Lecciso

Stasera è prevista una nuova puntata del Grande Fratello e pare ci siano già diverse dinamiche da affrontare che riguardano i concorrenti. Non è escluso si possa parlare anche di Amanda Lecciso, che a quanto apre avrebbe scatenato una sorta di contesa tra Bernardo Cherubini e Maxime Mbanda.

LEGGI ANCHE: Una concorrente vuole abbandonare il gioco, liti e incomprensioni: le anticipazioni del Grande Fratello

Il fratello di Jovanotti, che sembra essere preso da Amanda Lecciso, pare si sia detto infastidito da alcuni comportamenti del coinquilino, spiegando quanto successo: “Adesso vado a chiedere se si possono toccare le persone con tale violenza. Non lo so”, ha detto Bernardo Cherubini per poi dirigersi verso il confessionale. Gli altri inquilini che hanno sentito il suo sfogo, si sono domandati cosa stesse succedendo. Ed è qui che è intervenuta Chiara Cainelli, che ha spiegato cosa sarebbe successo: “Lui stava parlando con Perla e Max gli ha detto qualcosa”, ha esordito l’ex volto di Uomini e Donne.

A seguire nella conversazione si è inserito Alfonso D’Apice che ha spiegato meglio come sarebbero andate le cose: “Abbiamo visto che Max e Berny stavano litigando e Max l’ha mandato a fan***o tre o quattro volte. Poi ha detto che Max gli ha fatto così alla spalla. Ti giuro”.

Javier Martinez ha quindi chiesto se c’entrasse Amanda Lecciso in questo diverbio e Giglio ha risposto di sì. Proprio l’hairstylist ha dato altri dettagli: “Praticamente Berny ha girato una caramella ad Amanda. Da quello che ho capito gli avrebbe dato fastidio che Amanda abbia dato questa caramella. Quindi lui se l’è ripresa e ci è rimasto male”.

Pare che Maxime Mbanda si sia reso conto che il gesto di Amanda Lecciso avrebbe infastidito Bernardo Cherubini.

“A me ha fatto male, ma non voleva. Non c’è stata una discussione”, ha precisato Bernardo Cherubini. “Solo che mi ha rotto una clavicola per attirare la mia attenzione. Non ha misurato la forza, era intimidatorio e quindi ho chiesto”. La regia a quel punto ha cambiato inquadratura mostrando la chiacchiera in giardino tra Helena Prestes e Luca Calvani.

Il racconto di Bernardo

Successivamente Bernardo Cherubini ha spiegato cosa sarebbe successo effettivamente tra lui e Maxime Mbanda. Pare che a causa dell’interesse reciproco per Amanda Lecciso tra i due ci sarebbero state delle scaramucce.

Il fratello di Jovanotti ha confidato ai suoi compagni che per quanto Maxime abbia scherzato con Amanda, si sarebbe sentito infastidito dagli atteggiamenti avuti. I suoi compagni hanno quindi chiesto delucidazioni sulla faccenda, incuriositi dal capire meglio tutti i dettagli.

Ecco le parole di Bernardo Cherubini sull’argomento, precisando che ad Amanda Lecciso non importi granché di tutto questo…

Qui il seguito della conversazione di Bernardo Cherubini che manifesta il suo interesse per Amanda Lecciso, contrapposto a quello di Maxime Mbande.

Probabilmente stasera in puntata se ne parlerà, sebbene i due stamattina abbiano provato a chiarire l’accaduto che ha diviso la Casa.