Da giorni il rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma fa discutere il web. Nelle ultime ore le due gieffine si sono dunque parlate a cuore aperto e proprio la modella brasiliana ha fatto intendere di essere aperta a una possibile relazione, facendo però una precisazione.

Le parole di Helena Prestes

Negli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello sembrerebbe essere nato un rapporto speciale tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Proprio l’ex Miss Italia ha infatti ammesso di avere un interesse per la modella brasiliana e poco a poco le due si sono avvicinate sempre di più. Questo legame naturalmente ha attirato l’attenzione di tutti i fan del reality show, che si stanno già chiedendo cosa accadrà tra le due gieffine nei giorni a venire.

Di recente tuttavia c’è stato un piccolo allontanamento tra Helena e Zeudi e la Di Palma ha fatto intendere di non fidarsi a pieno della modella. Nelle ultime ore dunque le gieffine hanno avuto modo di avere un lungo confronto di chiarimento, durante il quale si sono parlate a cuore aperto. A quel punto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Helena Prestes ha infatti fatto intendere di essere aperta a una possibile storia con Zeudi Di Palma, tuttavia c’è un “ma”. La modella brasiliana ha precisato di non essere pronta ad avere una relazione in questo momento e ha ammesso di volerci andare con i piedi di piombo. Helena ha così dichiarato: “Vedo tante cose belle in te. A volte quando siamo abbracciate immagino come sarebbe fare cose insieme, viaggiare, stare insieme a casa mia e tutto il resto. Ma io non sono pronta ad avere un rapporto con un’altra persona. Non rendere pesante il nostro rapporto, perché per me non ci sono problemi”.

Al momento dunque Helena e Zeudi continueranno a conoscersi senza pressioni. Ma cosa accadrà tra le due nelle settimane a venire?