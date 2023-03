NEWS

Andrea Sanna | 26 Marzo 2023

La replica di Amaral a Claudio Lippi

Durante il pomeriggio di oggi su Rai 1 dopo Domenica In è andata in onda una nuova puntata di Da noi… a ruota libera. Nella trasmissione è intervenuto Amaral dopo l’accaduto della scorsa settimana (qui il video presente su RaiPlay)

Il ragazzo durante l’appuntamento precedente è stato presente tra il pubblico in studio. Ed è stato soggetto di una battuta, a quanto pare fraintesa, da parte dell’ospite Claudio Lippi. Il conduttore ha definito un “primate” il giovane italo-brasiliano e le sue dichiarazioni hanno suscitato parecchio scalpore sui social.

Francesca Fialdini per porre fine a questa polemica, è stata brava nel risolvere in prima linea l’accaduto, dando a possibilità ad Amaral di replicare in diretta. Quest’ultimo (così come la stessa presentatrice) ha ammesso di non aver inizialmente compreso le parole pronunciate da Claudio Lippi.

Amaral ha svelato però come una volta uscito dallo studio è stato proprio Claudio Lippi a cercarlo e chiedergli se si fosse o meno offeso: “Ha tentato di chiarire con me e la polemica non dipende e non è partita da me”, ha voluto precisare. Nel suo discorso ha anche fatto sapere di non essersi sentito offeso, spiegando però come certamente non si tratta di belle parole.

Da noi… a ruota libera però Amaral ha cercato di stigmatizzare l’accaduto svelando come abbia chiarito questo malinteso con Claudio Lippi. Ha detto di non esserci rimasto male proprio perché ha capito che non era sua reale intenzione offenderlo, ma si trattava di un modo di fare comicità ormai superato come sottolineato dalla stessa Francesca Fialdini.

Infine in puntata Francesca Fialdini ha mostrato anche la foto che Amaral e Claudio Lippi hanno scattato dopo il chiarimento. Come raccolto da TV Blog la presentatrice ci ha tenuto a dire: “In questo momento così folle di comunicazione, sui social, è passato lui (indica Amaral, ndr) per razzista. Perché secondo qualcuno avrebbe accettato questa battuta. E sono diventata razzista anche io quando, da quattro anni, qui, in questo studio, non faccio altro che raccontare storie di inclusione. Però il fatto è che ve la siete presi con lui e tutto questo è fuori dalla realtà”.

Polemica chiusa dunque!