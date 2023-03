Da Noi… a Ruota Libera anticipazioni e ospiti 26 marzo 2023

NEWS

Niccolo Maggesi | 24 Marzo 2023

Da Noi… a Ruota Libera è nuovamente pronto a tenervi compagnia nella domenica pomeriggio, subito dopo Domenica In: ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti del 26 marzo 2023.

Anticipazioni Da Noi a Ruota Libera 26 marzo 2023

Francesca Fialdini è pronta a riaccogliere nel suo studio nuovi ospiti, che si racconteranno con dichiarazioni inedite e storie condivise con gli spettatori per la prima volta. Chi siederà sullo sgabello dello studio di Da Noi… a Ruota Libera domenica 26 marzo 2023?

Secondo le anticipazioni, ci saranno Beppe Fiorello, Gigliola Cinquetti, Giusy Buscemi insieme a Marco Rossetti, e infine Melissa Agliottone. Vediamo già da ora che cosa ci si aspetta che racconteranno!

Beppe Fiorello

Il prossimo ritorno televisivo di Beppe Fiorello, volto amatissimo di Rai 1 e soprattutto della fiction impegnata, s’intitola I cacciatori del cielo. Se avete dato un’occhiata al promo che nelle ultime ore circola sulla prima rete, si tratta di un docufilm per celebrare il centenario dalla fondazione dell’Aeronautica Militare.

Il progetto ripercorrerà alcuni momenti salienti di questa istituzione, cominciando dalla vita di Francesco Baracca, pioniere dell’aviazione all’epoca della Prima Guerra Mondiale. Soprannominato “l’asso degli assi”, Baracca ricevette la medaglia d’oro al valore militare prima di scomparire misteriosamente, non si sa se prigioniero del nemico, per un incidente in volo o addirittura suicida. Spetterà a Fiorello rievocare anche questo frangente.

In onore dei nostri piloti militari, a calcare l’arena dello studio anche i componenti della Banda dell’Aeronautica Militare, che suonerà uno dei suoi cavalli di battaglia.

Gigliola Cinquetti

Cantante, attrice, conduttrice e tra le presenze fisse di Oggi è un altro giorno, Gigliola Cinquetti omaggerà i momenti salienti della carriera aiutata da Francesca Fialdini, messaggi e video celebrativi.

Secondo le anticipazioni a Da Noi a Ruota Libera del 26 marzo 2023 la sentiremo parlare di lavoro ma anche di vita personale, a cominciare – come ben sappiamo – dagli esordi in tenera età.

Un’età che per certi versi ricorda quella di Melissa Agliottone, la vincitrice di The Voice Kids originaria delle Marche che sarà in studio per esibirsi e raccogliere gli auguri del pubblico a una rosea carriera.

Giusy Buscemi e Marco Rossetti Da Noi a Ruota Libera 26 marzo 2023

Infine, le anticipazioni a Da Noi a Ruota Libera del 26 marzo 2023 ci dicono anche che saranno in studio Giusy Buscemi e Marco Rossetti.

I due attori presentano la settima stagione di Un passo dal cielo, che debutta su Rai 1 dal 30 marzo.

La serata dal giovedì, tradizionalmente occupata dalle serie di Lux Vide, riporterà in onda le vicende del commissario Nappi e della sua squadra di agenti forestali che lavorano sullo sfondo di San Vito di Cadore.

Mentre Marco Rossetti è pronto a entrare per la prima volta nel cast per interpretare un esperto di mandrie e orsi, Giusy Buscemi riprende invece i panni della sorella di Nappi, nuova assoluta protagonista dopo l’uscita di scena di Daniele Liotti.

Rossetti è conosciuto per aver recitato in DOC – Nelle tue mani e più di recente in Odio il Natale. La Buscemi, diventata mamma per la terza volta con il regista Jan Michelini, ha anche tagliato il traguardo della laurea il 10 gennaio scorso.