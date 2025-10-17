Notizia a sorpresa dal set de Il diavolo veste Prada 2. Presente anche la modella ed ex vippona Ivana Mrazova. Ecco in che ruolo la vedremo.

Ivana Mrazova sul set de Il diavolo veste Prada

C’è una grande sorpresa sul set de Il diavolo veste Prada 2. E no, stavolta non riguarda Luca Tommasini e la scena importante in cui comparirà Lady Gaga. Questa volta facciamo riferimento alla presenza di un volto noto molto apprezzato. Si tratta della modella ed ex protagonista di reality come il GF e Pechino Express, Ivana Mrazova.

Attraverso i suoi profili ufficiali ha condiviso con i propri follower l’enorme emozione di poter calcare un set così importante come quello del sequel dell’iconico film con protagoniste Meryl Streep e Anne Hathaway. Felice di questa grande opportunità Ivana Mrazova ha rivelato il suo ruolo. Sarà infatti una delle comparse. Ecco le sue parole:

“Ragazzi oggi è una giornata super eccitante perché stiamo andando sul set di uno dei miei film preferiti, Il diavolo veste Prada 2 ebbene sì. Sarò una delle comparse, ma mi va benissimo”, ha esordito Ivana Mrazova. “Ho detto faccio qualsiasi cosa, lancio le scarpe a Miranda, apro la porta, basta che respiro la stessa aria. Dopo oggi tornerò un’Ivana diversa, quindi cercherò di portarvi con me in questa esperienza”.

Ancora incredula per la ghiotta opportunità avuta, Ivana Mrazova è poi tornata sui suoi social e ha raccontato in maniera molto vaga quello che ha provato:

“Eccomi di nuovo nella macchina, sto tornando dal set. Purtroppo non vi ho potuti portare con me perché è blindatissimo. Ci sono penali altissime se si spoilera qualcosa. Non si può spoilerare niente, ma vi dico che è stata un’esperienza unica. Dobbiamo aspettare che esca il film. Non vedo l’ora di vederlo. Mi sembrava di sognare”.

Ivana Mrazova racconta l’esperienza sul set de #Ildiavolovesteprada pic.twitter.com/LbUXusuflR — Novella2000 Archive (@novella_archive) October 17, 2025

La notizia della presenza di Ivana Mrazova nel cast de Il diavolo veste Prada 2 è stata accolta con enorme entusiasmo da parte di tutti i suoi follower e curiosi, che ora si attendono di vederla in azione!