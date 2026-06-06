Passione, tecnica e consigli galanti firmati Valerio Merola

Il volume propone ingredienti audaci e piatti veloci, studiati per essere afrodisiaci e sfiziosi. Merola, che definisce la cucina come una passione coltivata con fantasia e creatività, attribuisce parte del suo perfezionamento tecnico all’incontro con Raffaella Cecchelli, ex concorrente di Bravissima divenuta chef. “Non sarò mai uno chef professionista”, spiega Merola, “ma da esperto di cene galanti ho unito il mio amore per i fornelli all’esperienza dei dopocena”.

L’incontro con Ugo Tognazzi

La scintilla per l’arte culinaria nasce lontano nel tempo, grazie a un mentore d’eccezione: Ugo Tognazzi. Durante un torneo di tennis al Villaggio Tognazzi, l’attore coinvolse il conduttore come assistente cuoco dopo le premiazioni. Stare al suo fianco permise a Merola di assorbire quella dedizione e passione che ancora oggi caratterizzano il suo stile in cucina.

Uno stile di vita senza segreti

Quando gli si chiede dei sogni nel cassetto, Valerio Merola risponde con la sua consueta ironia e coerenza: «Non ho cassetti nella mia cabina armadio, tutto è appeso in bella vista». Un approccio che riflette perfettamente la sua filosofia di vita: curiosa, positiva e sempre pronta ad accogliere nuove emozioni, rigorosamente vissute in spazi aperti.

L’intervista completa di Mattia Pagliarulo a Valerio Merola è sul numero di Novella 2000 in edicola. Per avere la tua copia digitale di Novella 2000 a metà prezzo clicca QUI. Per la app di Novella 2000 clicca QUI per Apple Store e QUI per Google Play.