Un’importante novità arriva direttamente da Amazon: il gigante dell’ecommerce ha deciso di sospendere il progetto di consegna pacchi tramite droni in Italia. La decisione arriva dopo una revisione strategica, che ha portato a una riflessione sui fattori che influenzano le operazioni aziendali nel nostro Paese.

Nonostante i progressi ottenuti in collaborazione con le autorità aerospaziali italiane, la società ha spiegato che “il più ampio contesto in cui operiamo in Italia non offre, al momento, le condizioni necessarie per i nostri obiettivi di lungo periodo” in relazione al servizio di consegna con droni.

La decisione arriva a poche settimane dall’avvio ufficiale del nuovo piano, ma, secondo quanto affermato dall’azienda, il progetto non si interrompe in modo definitivo. Infatti, mentre in Italia il piano di consegne con i droni si ferma, negli Stati Uniti e nel Regno Unito il progetto continua senza interruzioni.

“I nostri progetti di consegna con droni negli Stati Uniti e nel Regno Unito proseguono positivamente, con voli di test e consegne commerciali che si sono dimostrati efficaci e ben accolti dai clienti”, ha precisato Amazon, facendo intendere che il servizio continua a essere una realtà nei paesi in cui le condizioni per operare sono più favorevoli.

La posizione dell’ecommerce

Per quanto riguarda l’Italia, Amazon ha comunque sottolineato che, nonostante la sospensione del progetto con i droni, continua ad essere un attore centrale nel Paese.

“Con oltre 25 miliardi di euro investiti in Italia negli ultimi 15 anni e oltre 19.000 dipendenti diretti, continuiamo a servire i nostri clienti in Italia e a offrire loro un’esperienza di acquisto eccellente”, ha ribadito la società.

Nonostante la sospensione del progetto innovativo, Amazon continua a essere un grande datore di lavoro in Italia e a contribuire alla crescita economica del Paese.

La posizione dell’Enac sulla scelta di Amazon

L’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha preso atto della decisione di Amazon e, in una nota ufficiale, ha confermato l’apprezzamento per il lavoro svolto congiuntamente con la società.

Tuttavia, come ha spiegato l’ente, Amazon ha comunicato che, a causa di una “politica aziendale” e delle recenti vicende finanziarie del gruppo, ha deciso di avviare le operazioni commerciali in un altro Paese dell’Unione Europea.

IAmazon quindi sospende il progetto di consegna con i droni in Italia, ma il servizio continua altrove, confermando l’impegno dell’azienda nel portare avanti progetti di innovazione tecnologica, seppur con ritmi diversi in base ai Paesi.

CREDITI FOTO: Upi / IPA

